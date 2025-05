Dyson-Abverkauf bei MediaMarkt: Diese 3 Angebote sind ECHTE Highlights!

Die Dyson Power Deals bei MediaMarkt laufen aktuell auf Hochtouren – und sie bringen echte Schnäppchen mit sich. In dieser Aktion bekommst du bis zu 37 Prozent Rabatt auf den UVP ausgewählter Dyson-Produkte. Egal, ob Haushaltsgeräte, Haarstyling-Tools, Raumluft-Gadgets, Designlampen oder sogar Kopfhörer – bei dieser Auswahl dürfte für jeden Technik-Fan etwas dabei sein. Und das Beste: Viele der Preise sind echte Schnäppchen. Wir haben für dich drei Highlights unter die Lupe genommen, bei denen sich der Kauf besonders lohnt. Und vor allem das erste Angebot ist ein echter Tipp.

Dyson V8 Akkusauger für unter 250 Euro

Akkusauger von Dyson sind von vielen heiß begehrt – allerdings meist auch mit einem stolzen Preis versehen. MediaMarkt macht Schluss damit und bietet den Dyson V8 Advanced jetzt zum absoluten Top-Preis an: Für nur 249 Euro kannst du dir den leistungsstarken Sauger jetzt sichern. Wie stark der Deal wirklich ist, zeigt vor allem der Preisvergleich und -verlauf, denn: Günstiger gab’s diesen Akkusauger bisher noch kein einziges Mal im Netz. Du holst dir also einen absolut hochwertigen Sauger zum absolut besten Preis aller Zeiten – ein echter Top-Deal also!

Dyson V8 – Der Staubbehälter kann ganz komfortabel per Knopfdruck entleert werden

Was der Sauger kann? Dyson-typisch natürlich einiges! Mit einer Saugkraft von bis zu 115 AW beseitigt er vornehmlich zuverlässig Staub und Schmutz von Hart- und Teppichböden, aber auch von Polstermöbeln oder schwer zugänglichen Stellen. Dank einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten lassen sich zudem selbst mittelgroße Wohnungen mühelos in einem Durchgang reinigen. Der Clou: Du kannst das Gerät auch als Handstaubsauger verwenden – perfekt für das Auto, Schränke oder andere enge Bereiche. Ebenfalls top: Nach dem Saugen lässt sich der Behälter kontaktlos per Hebel entleeren – ein echtes Plus für Allergiker.

Haare stylen wie ein Profi: Dyson Airwrap im Komplettset reduziert

Der Dyson Airwrap ist in den sozialen Medien längst ein Hype – und das aus gutem Grund. Der Multi-Haarstyler trocknet, lockt, glättet und stylt dein Haar mit nur einem Gerät – und das ganz ohne extreme Hitze. Stattdessen arbeitet der Airwrap mit einem Luftstrom, der dein Haar besonders schonend behandelt und so Hitzeschäden vermeidet. Besonders praktisch: Du kannst dein noch nasses Haar direkt nach dem Duschen stylen.

Dyson Airwrap i.d. – das ist alles dabei

MediaMarkt bietet aktuell das neue Airwrap i.d.-Komplettset an, inklusive verschiedenster Aufsätze: Lockenaufsätze, weiche Smoothing-Bürste, Volumenbürste, Trocknungsaufsatz und ein spezieller Aufsatz für schnelles Trocknen sind ebenso dabei wie eine elegante Aufbewahrungsbox. Die neue Version ist zudem kompatibel mit der MyDyson-App, über die du dein persönliches Haarprofil erstellen und den Styler perfekt auf deine Bedürfnisse abstimmen kannst. Der Preis? Mit 465 Euro deutlich unter dem UVP.

High-End für die Ohren: OnTrac-Kopfhörer mit Mega-Rabatt

Was viele nicht wissen: Dyson hat auch einen eigenen Kopfhörer auf den Markt gebracht – den Dyson OnTrac. Mit seinem futuristischen Design und erstklassiger Technik richtet er sich klar an Menschen mit Premium-Anforderungen. Die aktive Geräuschunterdrückung sorgt für ungestörten Musikgenuss, egal ob im Büro, in der Bahn oder auf Reisen. Für den Tragekomfort sorgen weiche Ohrpolster und ein angenehm sitzender Kopfbügel.

Dyson OnTrac-Kopfhörer – so sehen sie aus

Besonders beeindruckend ist die Akkulaufzeit von bis zu 55 Stunden – sogar bei aktivierter Geräuschunterdrückung. Damit kommst du locker durch eine komplette Arbeitswoche oder sogar länger, ohne das Gerät nachladen zu müssen. Die Bedienung erfolgt einfach über einen Joystick am Kopfhörer sowie per Touch an der Hörmuschel – hier kannst du zwischen verschiedenen ANC-Modi und Equalizer-Einstellungen wechseln. Weitere Individualisierungen sind über die MyDyson-App möglich.

Ursprünglich liegt der Preis des Dyson-Kopfhörers bei 459 Euro. Als registrierter myMediaMarkt-Kunde wird dir jedoch im Warenkorb ein Sofortrabatt von 70 Euro abgezogen. Die Registrierung ist vollkommen kostenfrei. Und anschließend zahlst du nur noch 389 Euro für die Premium-Over-Ears.

Übrigens: Auf der Aktionsseite bei MediaMarkt findest du noch viele weitere Deals aus der Dyson Power Deals-Aktion – ein Blick lohnt sich auf jeden Fall!

