MediaMarkt hat wieder seine große Gutscheinheft-Aktion gestartet und reduziert damit einen Großteil seines Sortiments. Von Smartphones über Kopfhörer und Haushaltsgeräte bis hin zu Games sind zahlreiche Produkte deutlich günstiger zu haben. Die Aktion läuft noch bis Montag, den 9. Juni um 8:59 Uhr, und bietet dir die Chance, echte Schnäppchen zu machen. Wichtig zu wissen: Manche Angebote gelten nur für registrierte myMediaMarkt-Kunden. Die Anmeldung ist aber kostenlos und innerhalb weniger Minuten erledigt. Sobald du eingeloggt bist, wird der jeweilige Rabatt automatisch im Warenkorb abgezogen – du musst also nichts weiter tun.

Aktuelle Bestpreise bei MediaMarkt: Diese Deals lohnen sich besonders

Wir haben uns durch das digitale Gutscheinheft gewühlt und einige der besten Angebote für dich herausgepickt – und das Wichtigste: Alle hier genannten Preise sind derzeitige Bestpreise. Du bekommst die Produkte also aktuell nirgendwo günstiger.

Wenn du neue Kopfhörer brauchst, solltest du dir die Sennheiser Momentum True Wireless 4 genauer anschauen. Diese In-Ear-Kopfhörer liefern nicht nur einen ausgewogenen Klang, sondern punkten auch mit bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit zusammen mit dem mitgelieferten Ladecase. Dank Active Noise Cancelling blendest du außerdem störende Umgebungsgeräusche einfach aus – egal ob in der Bahn, im Großraumbüro oder unterwegs in der Stadt. MediaMarkt bietet die True Wireless-Kopfhörer aktuell mit satten 36 Prozent Rabatt für nur 189 Euro an.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 in drei verschiedenen Farben

Mit 36 Prozent Rabatt: Sennheiser Momentum True Wireless 4

Auch für die Küche kannst du jetzt richtig sparen. Der Braun Multiquick 5 Pro ist eigentlich viel mehr als ein Stabmixer – eher eine kompakte Küchenmaschine. Im Lieferumfang enthalten sind unter anderem ein Schneebesenaufsatz, ein Mixbecher, verschiedene Zerkleinerer und ein Hackmesser. So bereitest du spielend leicht Suppen, Dips, Shakes oder sogar geschnittenes Gemüse zu. MediaMarkt reduziert den vielseitigen Küchenhelfer derzeit um 26 Prozent – du zahlst nur 69 Euro.

3 Games für 49 Euro, Philips Hue und Google-Smartphone günstig

Ein echter Hingucker für dein Wohnzimmer ist weiterhin die Philips Hue Go Bluetooth Tischleuchte. Diese smarte Lampe bringt mit ihren über 16 Millionen Farben und verschiedenen Weißtönen stimmungsvolles Licht in dein Zuhause – egal ob auf dem Regal, dem Nachttisch oder als Partyleuchte im Wohnzimmer. Gesteuert wird sie bequem per App oder Sprachassistent wie Google Assistant oder Alexa. Mit 38 Prozent Rabatt bekommst du die Hue Go Lampe aktuell für nur 55 Euro.

Auch für Smartphone-Fans hat MediaMarkt ein spannendes Angebot parat: Das Google Pixel 9 mit 256 GB Speicher bekommst du als eingeloggter myMediaMarkt-Kunde mit einem Direktrabatt von 50 Euro, sodass der Preis auf nur noch 699 Euro fällt. Das Gerät überzeugt unter anderem mit seinem starken Display, überragender Kamera und cleveren KI-Features. Dank Googles langen Update-Versprechen bleibt das Pixel 9 zudem auch in Zukunft auf dem neuesten Stand – und damit ein treuer Begleiter für viele Jahre.

Ohne Kompromisse: Mann telefoniert mit Google Pixel 9

Für Gamer hat MediaMarkt ebenfalls etwas Besonderes: Aktuell bekommst du drei Spiele deiner Wahl für nur 49 Euro. Dabei kannst du aus vielen Titeln für die PlayStation 5, PS4, Xbox Series X oder Nintendo Switch wählen. Einfach drei teilnehmende Games aussuchen und direkt sparen. Zugegebenermaßen sind vor allem für die Sony- und Microsoft-Konsolen wenig Hochkaräter dabei. Doch insbesondere Switch-Besitzer sollten reinschauen, immerhin sind drei Nintendo-Games sowie ein weiteres Mario-Spiel mit von der Partie und zum Bundle-Preis von 49 Euro echt lohnenswert.

Auch Tarif-Bundles sind Teil der Aktion – und teilweise echte Schnäppchen

Neben reinen Hardware-Angeboten sind auch Tarif-Bundles in der Gutscheinheft-Aktion enthalten. Besonders attraktiv ist das Angebot rund um das Samsung Galaxy S24 FE, welches du in Kombination mit einem 10 GB Vodafone-Tarif inklusive Allnet- und SMS-Flat bekommst. Du zahlst einmalig 49 Euro für das Gerät (plus 4,95 Euro Versandkosten) und 39,99 Euro Anschlussgebühr. Die monatliche Grundgebühr liegt bei 14,99 Euro, allerdings solltest du dir eine Erinnerung setzen – denn ab dem 25. Monat erhöht sich der Preis auf 24,99 Euro. Eine rechtzeitige Kündigung hilft dir, nicht in die Kostenfalle zu tappen.

Ob neue Haushaltsgeräte, Kopfhörer oder Fernseher – das MediaMarkt-Gutscheinheft hat für so gut wie jeden etwas im Angebot. Viele Preise sind echte Top-Angebote und gelten nur für begrenzte Zeit. Besonders clever wird’s bei manchen Deals, wenn du dich kostenlos als myMediaMarkt-Kunde registrierst und dir so zusätzliche Rabatte sicherst. Am besten also gleich losstöbern, bevor die Aktion am 9. Juni endet – oder die besten Deals vergriffen sind. Hier ist noch eine Liste mit weiteren spannenden Highlights, du kannst aber natürlich auch selbst auf der Aktionsseite vorbeischauen.

