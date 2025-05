Fans wissen es: GTA 6 wird voraussichtlich zuerst exklusiv für Spielkonsolen erscheinen – selbst der beste Gaming-PC bringt dich also leider nicht weiter. Du hast noch keine Xbox oder Playstation der neuesten Generation? Dann schau dir einmal dieses MediaMarkt-Angebot an. Denn hier bekommst du eine Playstation 5 quasi für nur einen Euro. Und das natürlich sofort und nicht erst mit dem Release des neuen Rockstar-Games, das voraussichtlich erst 2026 startet – Däumchen sind gedrückt, dass es dabei bleibt.

Darum ist der Deal unschlagbar!

Wenn du online öfter mal auf Schnäppchenjagd bist, wird dir vermutlich bereits aufgefallen sein, dass sich in Bundles mit einem Mobilfunkvertrag einiges sparen lässt. Seit einiger Zeit gibt es nicht mehr nur Smartphones mit Tarif zusammen, sondern auch allerlei andere Produkte. Fernseher, Tablets und sogar Kaffeevollautomaten oder E-Scooter haben wir bereits in Bundles gesehen. Jetzt gibt es bei MediaMarkt die PS5 im Paket – und zwar mit einem Unlimited-Tarif von O2. Der Clou: Du zahlst im Bundle nur einen Euro Aufpreis für die PS5 (+4,95 Euro Versandkosten). Der Tarif kostet hingegen genauso viel wie bei O2 selbst – und das ohne die Spielkonsole. Für die PS5 zahlst du also tatsächlich quasi nur einen Euro extra.

Playstation 5 + Tarif: Das bekommst du

In dem Angebot ist einerseits die Playstation 5 Slim in der Disc Edition enthalten, wodurch du deine Spiele nicht nur herunterladen, sondern auch neu oder gebraucht als Disc kaufen oder mit Freunden wie früher Spiele tauschen kannst. Falls du noch welche hast: Auch Blu-Rays lassen sich hiermit abspielen. Die Spielkonsole bietet außerdem 1 TB Speicherplatz und lässt dich die neuesten Games in herausragender Grafik spielen, während der Controller mit haptischem Feedback für noch mehr Immersion sorgt.

Dazu bekommst du den O2 Mobile Unlimited on Demand Booster Promo Tarif. Dieser stellt dir unbegrenztes 5G Datenvolumen im O2-Netz mit bis zu 300 MBit/s zur Verfügung. Es gibt allerdings einen kleinen Haken beim Tarif. Denn hierbei handelt es sich nicht um einen komplett unbegrenzten Tarif. Zunächst stehen dir hier „nur“ 10 GB Datenvolumen jeden Tag zur Verfügung. Erst, wenn du darüber hinaus kommst, kannst du Datenvolumen nachbuchen. Das ist aber schnell erledigt und völlig kostenfrei. Dadurch verhindert O2 allerdings große Downloads sowie, dass Personen den Tarif als DSL-Ersatz für zu Hause verwenden.

Aber selbst 10 GB pro Tag sollten in der Regel problemlos für den Alltag rund um Social Media, Musik- oder Videostreaming und Co. unterwegs ausreichen – vorausgesetzt du reizt es nicht komplett aus. Dazu bekommst du hier zudem eine Allnet- und SMS-Flat mit dazu und auch EU-Roaming für den nächsten Urlaub ist mit dabei.

Die Kosten im Überblick: Deshalb lohnt es sich richtig

Nun zu den Kosten. Das Bundle aus Tarif und PS5 kostet in der MediaMarkt Tarifwelt gerade einen Euro Gerätepreis (+4,95 Euro Versandkosten). Dazu kommt noch ein Anschlusspreis von einmalig 39,99 Euro. Und monatlich kostet dich der Tarif 24,99 Euro Grundgebühr. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate.

Nochmal zum Vergleich: Ein Tarif mit denselben Konditionen kostet bei O2 selbst ebenfalls 24,99 Euro pro Monat. Und auch hier ist ein Anschlusspreis in Höhe von einmalig 39,99 Euro fällig. Eine PS5 bekommst du dort aber nicht dazu. Das macht den MediaMarkt-Deal einmalig.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.