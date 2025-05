Smartwatch-Knaller bei MediaMarkt: Diese smarten Uhren bekommst du jetzt deutlich günstiger

Wenn du dir eine neue Smartwatch zulegen möchtest, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: Im Rahmen der Google Days bei MediaMarkt sind derzeit mehrere beliebte Modelle von Google und Fitbit stark reduziert. Egal, ob du eine smarte Allround-Uhr für den Alltag oder einen sportlichen Begleiter fürs Training suchst – hier wirst du fündig. Die Aktion läuft noch bis zum 20. Mai, doch viele Modelle sind bereits heiß begehrt.

Pixel Watch 3: Mehr Display, mehr Power, mehr Sicherheit

Die Google Pixel Watch 3 ist das neueste Modell aus dem Hause Google – und sie hat im Vergleich zum Vorgänger ordentlich zugelegt. Das Display ist nicht nur größer, sondern auch deutlich heller als das der Pixel Watch 2, was besonders im Freien für eine deutlich bessere Lesbarkeit sorgt. Die Uhr bietet dir zahlreiche Gesundheitsfunktionen, etwa zur Herzfrequenzmessung, Schlafanalyse und Trainingsunterstützung. Ein Highlight ist der spezielle Laufmodus, der personalisierte Workouts mit Warm-ups und Cooldowns ermöglicht.

Besonders innovativ: Die Pixel Watch 3 erkennt im Ernstfall sogar einen plötzlichen Pulsverlust und kann automatisch Hilfe anfordern – eine wichtige Sicherheitsfunktion, die im Notfall Leben retten kann. Bei MediaMarkt bekommst du die 41-Millimeter-Version mit WLAN derzeit ab 309 Euro. Alternativ sind auch Modelle mit LTE oder größerem Gehäuse (45 Millimeter) und Display erhältlich. Der Versand ist in jedem Fall kostenlos.

Übrigens: Wenn du die Pixel Watch 3 gerade bei MediaMarkt kaufst, kannst du dir 50 Euro Ankaufsprämie sichern, nachdem du eine alte Smartwatch eingeschickt hast. Die Prämie gibt’s on top zum Restwert des Geräts. Hast du also noch ein älteres Modell in der Schublade liegen, kannst du so durchaus nochmal extra sparen.

Fitbit Versa 4: Starke Fitnessfunktionen zum kleinen Preis

Wenn du etwas weniger ausgeben möchtest, aber trotzdem nicht auf smarte Funktionen verzichten willst, solltest du dir die Fitbit Versa 4 anschauen. Statt rund 200 Euro kostet sie dich aktuell nur noch 139 Euro – ebenfalls versandkostenfrei.

Die Versa 4 unterstützt dich bei deinem täglichen Training, analysiert deine Tagesform und misst deine Herzfrequenz sowie deinen SpO2-Wert. Auch Schlaftracking ist mit an Bord. Mit Google Maps und Google Wallet sind sogar Navigation und kontaktloses Bezahlen möglich. Die Pulserkennung der Pixel Watch 3 fehlt hier allerdings.

Smartwatch mit GPS-Unterstützung: Fitbit Versa 4.

Fitbit Charge 6 Smartwatch: Der schlanke Fitness-Profi für unter 110 Euro

Noch günstiger wird es mit dem Fitbit Charge 6. Auch wenn es sich hierbei nicht um eine vollwertige Smartwatch, sondern um einen Fitness-Tracker handelt, musst du auf viele Funktionen nicht verzichten. Der Charge 6 analysiert deinen Schlaf, misst deinen Blutsauerstoff und deine Herzfrequenz und bietet dir – wie seine teureren Konkurrenten – Google Maps und Google Wallet.

Dank 33 Prozent Rabatt kostet dich der kompakte Tracker aktuell nur noch 109 Euro statt des UVP von fast 160 Euro. Auch hier ist der Versand gratis.

Ob du Wert auf Sicherheit, umfangreiche Fitnessfunktionen oder einfach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legst – bei den Google Days von MediaMarkt findest du garantiert die passende Smartwatch. Und das Beste: Bis zum 20. Mai hast du noch die Chance, kräftig zu sparen. Wer also schnell ist, sichert sich coole Google-Technik zum Top-Preis.