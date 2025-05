MediaMarkt hat derzeit gleich mehreren Notebooks ordentliche Rabatte verpasst. Ein absolutes Highlight ist dabei der Deal zum ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405CA-QL148W). Auch wenn 100 Euro Rabatt auf den ersten Blick vielleicht nicht nach einem Hammer-Angebot klingen mögen, kann sich der Preis genauso sehen lassen, wie die technischen Daten des Laptops.

Darum ist der MediaMarkt-Deal besonders

Bleiben wir erstmal beim Preis. Wie bereits erwähnt, streicht MediaMarkt momentan 100 Euro vom UVP des ASUS-Notebooks, wodurch noch 1.399 Euro auf der Rechnung stehen. Eben jene 100 Euro Preisnachlass sorgen dabei aber mit Blick auf den Preisverlauf für ein zuvor noch nie erreichtes Schnäppchen. Denn günstiger als jetzt war der Laptop in der angebotenen Ausführung zuvor wirklich noch nie!

Natürlich sind 1.399 Euro trotz absoluten Tiefstpreis immer noch viel Geld – warum der Laptop diesen Preis technisch jedoch absolut wert ist, zeigen wir dir jetzt.

ASUS OLED-Notebook: Mit Intel-Power, 1 TB SSD und mehr

Auf den ersten Blick sticht bei dem ASUS Notebook natürlich das Display ins Auge. Dieses misst 14 Zoll und setzt auf die hochwertige OLED-Technik – wodurch die Farbdarstellung und der Kontrast besonders gut sein sollten. Die Auflösung stimmt ebenfalls (1.920 x 1.200 Pixel) und dank der Helligkeit von bis zu 400 cd/m² lässt sich der Laptop ebenfalls problemlos im Freien verwenden. Hierbei hilft auch das geringe Gewicht von nur 1,28 kg.

Technisch steht währenddessen der Intel Core Ultra 7 Prozessor 255H im Fokus. Mit einer Taktfrequenz von bis zu 5,10 GHz sowie 16 GB RAM liefert dieser eine gute bis starke Leistung – und das für so ziemlich alle Anwendungsszenarien. Vom Alltag im Büro bis hin zur (mobilen) Gaming-Session bist du hier gut versorgt. Bei der Grafikkarte wird auf eine Arc GPU von Intel gesetzt, die Akku-Kapazität beträgt 75 Wh. Und mit der 1 TB großen SSD liefert ASUS ein weiteres Highlight.

Abgerundet wird das gute Gesamtpaket von den üblichen Standards wie einer integrierten Webcam samt Mikrofon für Videoanrufe sowie einer Vielzahl an Anschlüssen. Hierzu zählen unter anderem ein USB-Typ-A-Slot (3.2 Gen 1), zwei Thunderbolt4- und ein HDMI 2.1-Stecker sowie ein Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss. Drahtlos wird auf Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 7 gesetzt.

Alles in allem stimmt die Technik also absolut – genauso wie der aktuelle Angebotspreis bei MediaMarkt. Kein Wunder also, dass das Produkt laut MediaMarkt aktuell „oft angesehen“ wird. Wie lange der derzeitige Aktionspreis noch läuft, ist dabei unklar.

Übrigens: Neben dem ASUS Zenbook 14 OLED gibt’s bei MediaMarkt natürlich noch viele weitere Laptop-Angebote zu entdecken. Einen Preis-Leistungs-Tipp von Acer für 799 Euro haben wir hier bereits genauer unter die Lupe genommen.

