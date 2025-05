Apple-Ausverkauf mit 80-Euro-Schnäppchen – lohnen sich die MediaMarkt-Angebote wirklich?

Ob iPhone, MacBook oder passendes Zubehör – bei MediaMarkt sind gerade durch die Bank viele Apple-Produkte reduziert. Werben solche Aktionen oft mit viel Tamtam, stecken – gerade bei Apple – gerne auch nur homöopathische Rabatte dahinter. Wie ist es dieses Mal?

Apple Week bei MediaMarkt: Lohnen sich die Angebote?

Zuletzt war Amazon mit einigen starken Apple-Angeboten aufgefallen – jetzt ist wohl MediaMarkt an der Reihe.

Noch bis zum 18. Mai gibt es Sonderangebote rund um AirPods, iPads, AirTags und Co. Wir schauen auf die Produkte, die sich inhaltlich lohnen – und die gerade den Bestpreis treffen. Durch die Markierung „Dieser Artikel wird oft angesehen“, gibt MediaMarkt an, welche Produkte womöglich besonders gefragt sind und wo dementsprechend ein Ausverkauf droht. Aktuell ist dies etwa bei den AirTags (4er-Pack), dem Apple Pencil (USB-C) oder beim HomePod Mini der Fall.

Apple Watch 10 (42 mm, GPS)

Die Apple Watch Series 10, Apples aktuellste Smartwatch, ist in der Basis-Version erfreulich günstig. Die Uhr landet bei MediaMarkt auf dem derzeitigen Bestpreis von 379 Euro (hier kaufen). Zur Wahrheit gehört, dass es sie auch schonmal für 10 Euro weniger gab. Im Großen und Ganzen handelt es sich aber um ein gutes Schnäppchen, das – trotz einiger Konter – nirgends günstiger zu haben ist.

Vorteil MediaMarkt: Die Uhr ist „klein genug“, um für die Sofort-Liefer-Methode per Uber in Frage zu kommen. Für 5 Euro Liefergebühr kannst du sie also binnen 90 Minuten bei dir zu Hause empfangen. Mit der regulären Lieferung ist sie versandkostenfrei.

Apple Pencil (USB-C)

Für aktuell 79 Euro bekommst du den Eingabestift Apple Pencil (USB-C) fürs iPad. Auch hier bietet MediaMarkt den Bestpreis – Marketplace-Einzelangebote mal ausgenommen. Für knapp 80 Euro bekommst du den perfekt aufs iPad abgestimmten Eingabestift, der sich magnetisch an der Seite des Tablets befestigen lässt und in einigen iPad-Modellen sogar die Schwebefunktion (Vorschau der Markierung/Zeichnung) unterstützt.

Im Vergleich zu den teureren Apple Pencils, wie dem Pencil 2 und dem Pencil Pro, ist der USB-C-Pencil nicht kabellos aufladbar und unterstützt sensible Funktionen wie Drucksensitivität und Doppeltipp nicht. Dafür bietet er die breite Kompatibilität mit quasi allen iPad-Modellen.

Ein iPad mit Apple Pencil.

Auch der Apple Pencil 2 (119 Euro) und der Pencil Pro (139 Euro) sind in den Angeboten aufgeführt, aber Schnäppchen-technisch nicht besonders bemerkenswert. Letzterer ist etwa bei Amazon ganze 10 Euro günstiger.

Ob fürs Gepäck, zum Überwachen des Haustiers oder als Schlüsselfinder – mit den AirTags hat Apple das „Verlorengehen“ von Dingen nahezu revolutioniert. Durch sein weltumspannendes Netzwerk „Wo ist?“, das jedes iPhone als anonymen Repeater nutzt, sind AirTags so exakt wie es reine GPS-Tracker gar nicht sein können.

Und MediaMarkt verkauft sie im 4er-Pack jetzt für 94 Euro. Der Preis ist mit unter 25 Euro pro Stück auf jeden Fall ein Tipp. Auch wenn es das AirTag-Quartett auch schonmal für unter 90 Euro gab – derzeit machst du bei MediaMarkt einen guten Fang. Konter-Update: Bei Amazon bekommst du mittlerweile den gleichen Preis.

Apples AirTag wurde 2021 erstmals vorgestellt.

Bestpreise auch zu Siri-Speakern

Bestpreise erreicht die MediaMarkt-Aktion derweil auch zu den Lautsprechern der HomePod-Serie. Sowohl die „Badezimmer/Küchen-Siri“, der HomePod Mini, als auch der große Speaker mit mehr Klangqualität, der HomePod 2, sind reduziert.

HomePod Mini für 99 Euro – zum Angebot

– zum Angebot HomePod 2. Gen für 329 Euro – zum Angebot

Bei beiden gilt: Der Preis im Moment ist gut. Historisch konnte man aber auch schon ein paar Euro mehr sparen. So gibt’s den Mini-Homepod immer mal wieder für um die 90 Euro und den HomePod 2 haben wir auch schon für unter 320 Euro gesehen. Besonders viel Ersparnis ist das im Zeitverlauf aber nicht – Zuschlagen lohnt sich also, sofern Bedarf da ist.

(Hinweis – ein vermeintlich besseres Angebot des Händlers Voelkner zum HomePod 2 gilt augenscheinlich nur für Geschäftskunden; Preisvergleiche wie idealo führen es fälschlicherweise trotzdem auf).

Apple Week bis 18. Mai

Die Apple-Angebote von MediaMarkt sind demnach über weite Strecken okay bis teilweise echt gut. Ein echter Kracher, an dem sich alles aufhängt, fehlt leider. Insbesondere bei den Populär-Produkten wie iPhones oder AirPods sind die Angebote eher Durchschnitt. Wer auf Peripherie-Zubehör wie Mac-Tastaturen, Magic Mouses oder sonstiges schaut, wird aber sicher zu guten Preisen fündig. Die hier aufgeführten Produkte sind ebenfalls gerade jetzt empfehlenswert, wie die Einzelfälle zeigen. Das Ende der Apple-Angebote ist auf den 18. Mai datiert.

