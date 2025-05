Wenn du dich mit hochwertiger Technik von Google eindecken möchtest, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt: Bei MediaMarkt sind aktuell die Google Days gestartet – und bis zum 20. Mai warten zahlreiche Produkte aus dem Google-Universum mit satten Rabatten auf dich. Ob Smartphone, Smartwatch, Kopfhörer oder Streamingbox – für alle Google-Fans ist etwas dabei. Wir zeigen dir die spannendsten Angebote und verraten, wie du sogar noch zusätzlich sparen kannst.

Google Pixel-Smartphones zu Tiefpreisen

Du brauchst ein neues Smartphone? Dann bist du hier genau richtig, denn die gesamte Pixel-Reihe ist reduziert – sowohl die aktuellen Modelle als auch einige aus den Vorjahren. Das Pixel 8a bekommst du bereits für 389 Euro, das Pixel 7a sogar für nur 319 Euro. Und dank des langen Update-Supports von Google kann man diese älteren Geräte auch aktuell noch problemlos nutzen.

Für viele noch interessanter ist allerdings das neue Pixel 9a. Das Google-Smartphone kommt mit einem 6,3-Zoll-OLED-Display, bietet satte Farben und starke Kontraste sowie eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz. Für eine flüssige Performance sorgen der Google Tensor G4 Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher. Die Dualkamera mit bis zu 48 Megapixeln schießt zudem beeindruckende Bilder. Eigentlich kostet das Gerät 549 Euro, aber als registrierter myMediaMarkt-Kunde zahlst du aktuell nur noch 499 Euro – einfach kostenlos anmelden und schon sparst du einiges.

Übrigens: Wenn du ein altes Smartphone bei MediaMarkt einschickst, erhältst du aktuell zusätzlich zum Restwert des Altgeräts eine Ankaufsprämie in Höhe von 100 Euro. Das gilt momentan im Übrigen für die gesamte Pixel 9 Reihe bei MediaMarkt. Wenn das alte Smartphone ein Google Pixel Smartphone ist, gibt es sogar 150 Euro Ankaufsprämie on top.

Google Pixel 9a in der Hand einer Frau.

Google-Kopfhörer mit sattem Klang und cleveren Features

Auch die beliebten Google Pixel Buds Pro 2 bekommst du gerade deutlich günstiger. Statt 249 Euro zahlst du nur 199 Euro und sicherst dir damit hochwertige In-Ear-Kopfhörer mit hervorragendem, ausgewogenem Klang. Besonders beeindruckend ist der natürliche Transparenzmodus, der fast vergessen lässt, dass du Kopfhörer trägst. Das Active Noise Cancelling funktioniert ebenfalls zuverlässig, auch wenn manche Konkurrenzprodukte hier noch eine Nuance besser abschneiden. Mit bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit (inklusive Ladeetui), IP54-Spritzwasserschutz und einem handlichen Case bieten die Buds ein rundum stimmiges Gesamtpaket – und das in wahlweise vier Farben.

Google Pixel Watch 3 – Top-Smartwatch für Fitness und Alltag

Sportlich wird es mit der Google Pixel Watch 3. Diese Smartwatch unterstützt dich mit zahlreichen Funktionen bei deinen Fitnesszielen, misst unter anderem deine Herzfrequenzvariabilität, analysiert den Schlaf und zeigt dir mit dem „Morning Briefing“ schon morgens an, was dein Körper heute leisten kann. Hinzu kommen Wettervorhersagen, Termine und weitere nützliche Infos direkt am Handgelenk. Das helle und große Display lässt sich bequem ablesen, auch draußen bei Sonnenlicht. Dank eines Rabatts von 22 Prozent zahlst du aktuell nur noch 309 Euro – eine echte Verbesserung für deinen Alltag. Mehr Details zum Google Pixel Watch 3 gibt’s hier!

Pixel Watch 3 – erreicht 2.000 Nits und ist besser ablesbar

Dank eines Rabatts von 22 Prozent zahlst du aktuell nur noch 309 Euro für die Google-Watch. Schickst du eine alte Smartwatch bei MediaMarkt ein, erhältst du derzeit außerdem zusätzlich eine Ankaufsprämie in Höhe von 50 Euro zum Restwert des Altgeräts.

Smartes Streaming zum Sparpreis

Auch für dein Wohnzimmer ist gesorgt: Der Google TV 4K Streamer verwandelt jeden Fernseher in einen Smart-TV mit Zugriff auf alle wichtigen Apps wie Netflix, Disney+ oder YouTube. Die Unterstützung von 4K mit HDR10+ sorgt für beste Bildqualität. Im Lieferumfang ist eine wertige Fernbedienung enthalten, mit der du leicht durch die Menüs navigierst. Alternativ steuerst du das System auch ganz bequem per Sprachbefehl. Zusätzlich fungiert das Gerät als Steuerzentrale für Google Home und unterstützt Matter. Aktuell bekommst du die Streamingbox für nur 99 statt fast 120 Euro – ein starker Deal.

Top-Deal für Sparfüchse: Chromebook für unter 200 Euro

Du suchst einen günstigen Laptop für Office, Uni oder Freizeit? Dann schau dir das Lenovo IdeaPad Slim 3 an – ein Chromebook mit Google Chrome OS, das sich auf browserbasierte Anwendungen spezialisiert. Dadurch ist weniger teure Hardware nötig, wodurch du preiswert an ein solches Gerät kommst. Du bekommst hier ein 14 Zoll Full-HD-Display, WiFi 6, 128 Gigabyte Speicher (erweiterbar via Cloud-Speicherdienst) sowie eine Webcam in hoher Qualität. Der Akku hält bis zu 13,5 Stunden durch – ideal für den mobilen Einsatz. Dank 33 Prozent Rabatt kostet dich das Gerät aktuell nur noch 199 Euro statt knapp 300 Euro. Auch andere Chromebooks sind im Rahmen der Google Days reduziert – es lohnt sich also, hereinzuschauen.

Nur für kurze Zeit: Jetzt bei MediaMarkt sparen

Die Google Days bei MediaMarkt laufen noch bis zum 20. Mai. Viele Produkte sind jedoch nur begrenzt verfügbar – schlag also besser frühzeitig zu, bevor die besten Deals vergriffen sind. Egal, ob Smartphone, Smartwatch, Kopfhörer oder sonstige Google-Technik: So günstig bekommst du viele der Produkte selten.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.