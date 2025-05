Aldi feuert Laptops zu Discountpreisen raus

Neben der aktuell noch laufenden Aldi Week – hier geht’s zu unseren 3 Highlights der Aktion – lassen sich im Onlineshop des Discounters natürlich noch einige weitere spannende Angebote entdecken. Ab heute, dem 11. Mai, sind so jetzt beispielsweise zwei neue Laptop-Angebote an den Start gegangen. Was die Notebooks dir im Detail bieten und welches sich für dich lohnen könnte, erfährst du hier.

Laptop mit 1 TB SSD-Speicher jetzt bei Aldi

Bei beiden neuen Laptop-Deals handelt es sich um Geräte der Marke Medion. Den Anfang macht der Avantum 15 E1, welcher bei Aldi jetzt für 579 Euro (plus Versand) zu haben ist. Das Notebook besitzt ein ordentlich großes 15,6 Full-HD-Display, bringt aber trotzdem nur angenehme 1,8 kg auf die Waage. Mit Maßen von 35,9 x 2,06 x 24 cm passt der Laptop dadurch optimal in die meisten Rucksäcke und kann einfach transportiert werden.

Im Inneren sorgt währenddessen der AMD Ryzen 5 7430U Mobil-Prozessor in Kombination mit 32 GB RAM (DDR4) für eine ansprechende Leistung. Ein echtes Highlight des Laptops ist zudem der verbaute Speicher: ganze 1 TB stehen dir per SSD von Werk aus zur Verfügung – genug für reichlich Programme, Videos und mehr. Zusätzlich kannst du über eine microSD-Karte für noch mehr Speicherplatz sorgen.

Medion Avantum 15 E1 bei Aldi

Neben dem Kartenleser für microSD-Speicherkarten setzt Medion bei dem Laptop auf einen USB 3.2 Type-C-Anschluss (mit Display-Output und Stromversorgung), insgesamt 3 USB Type-A-Slots (zweimal 3.2, einmal 2.0) sowie einen HDMI-Ausgang, einen Netzadapteranschluss sowie einen Audio-Kombi-Stecker (Mic-in & Audio-out). Als Betriebssystem ist Windows 11 Home bereits vorinstalliert, wodurch du mit dem Laptop direkt loslegen kannst. Weitere Vorteile wie die beleuchtete Tastatur und die integrierte HD-Webcam samt Dual-Array-Mikrofon runden das gute Gesamtpaket ab.

Aldi verkauft den Medion-Laptop ab sofort und nur solange der Vorrat reicht für 579 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten). Zusätzlich packt der Discounter noch verschiedene praktische Software-Testversionen mit dazu: So kannst du Microsoft 365 (inklusive Word, Excel und 1 TB Cloudspeicher) und den McAfee-Virenschutz jeweils 30 Tage lang testen. Den PC Game Pass gibt’s sogar ganze 3 Monate gratis zu deinem neuen Laptop.

4K OLED-Display, Intel-Prozessor und mehr: Medion S10 OLED

Wer bereit ist, mehr Geld für sein neues Notebook in die Hand zu nehmen, kann einen Blick auf den Medion S10 OLED (S16431) werfen. Wie der Name schon verspricht, wird hier auf ein hochwertiges OLED-Display gesetzt, welches sogar in 4K auflöst und mit 16 Zoll nochmal etwas größer ist. Auf das Gewicht (1,78 kg) wirkt sich dies aber nicht negativ aus.

Leistungstechnisch punktet der Laptop mit dem Intel Core Ultra 7 155H Prozessor, welcher jedoch nur von 16 GB RAM (DDR5) unterstützt wird. Der SSD-Speicher fällt mit 1 TB identisch aus, und auch in Sachen Anschlüssen bekommst du hier fast die gleiche Vielfalt (sogar einen USB-C-Anschluss mehr). Eine integrierte Full-HD-Webcam samt Mikrofon sowie eine hintergrundbeleuchtete Tastatur sind ebenfalls vorhanden. Und für die nötige Sicherheit sorgt ein Fingerabdrucksensor.

Das 4K-OLED-Display macht einiges her

Und der Preis? Aldi verkauft den Medion S10 OLED in seinem Onlineshop für 1.149 Euro, zuzüglich 5,95 Euro Versand. Windows 11 Home ist als Betriebssystem hier natürlich ebenfalls bereits inklusive und vorinstalliert.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.