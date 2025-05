Schnapp dir den Moment: Aldi verkauft Sofortbild-Kamera jetzt zum Top-Preis

Magische Sonnenuntergänge, unvergessliche Städtetrips oder Abenteuer im Grünen – es gibt Erlebnisse, die man nicht nur im Herzen, sondern auch in den Händen halten möchte. Eine Sofortbild-Kamera fängt solche Augenblicke direkt ein: ein kurzer Moment, ein Knopfdruck – schon hältst du das fertige Foto in der Hand. Dank automatischer Belichtung, integriertem Selfie-Modus und nostalgischem Design wird sie schnell zum Lieblingsstück auf jeder Reise. Und das Beste daran: Aldi bietet das Set aktuell zum Top-Preis an.

Sofortbild-Kamera inklusive Film bei Aldi

Die Instax Mini 11 zählt zu den beliebtesten Sofortbildkameras im Einsteigersegment. Sie kombiniert klassische Sofortbildtechnik, Stichwort Polaroid, mit modernen Features, wie einer automatischen Belichtungssteuerung, die sich selbstständig an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpasst. Das Ergebnis: besser belichtete Aufnahmen, ganz ohne manuelle Einstellungen. Auch Selfie-Fans kommen auf ihre Kosten, dank integriertem Selfie-Spiegel und speziellem Nahaufnahme-Modus. Für Fotos aus kurzer Distanz genügt ein Zug am Objektiv, und schon passt sich der Fokus an.

Fujifilm Instax mini 11

Technisch bietet die Kamera ein 60-mm-Objektiv mit einer Blende von f/12,7 und eine automatische Verschlusszeitregelung zwischen 1/2 und 1/400 Sekunde. Der integrierte Blitz sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für brauchbare Ergebnisse. Betrieben wird die Instax Mini 11 mit zwei AA-Batterien, die laut Hersteller für rund 100 Sofortbilder reichen.

Was verspricht dieser Deal?

Ab heute bietet Aldi die Fujifilm Instax Mini 11 in Weiß im Online-Shop zum attraktiven Preis von nur 69,99 Euro an – inklusive einem 10er-Film-Pack. Damit ist das Angebot ein echter Schnapper, da schon die Kamera ohne Zubehör bei vielen Verkäufern teurer angeboten wird. Der Preisvergleich (Idealo) zeigt, dass das billigste Angebot momentan bei 79,99 Euro liegt – und das ohne Film-Pack oder sonstiges Zubehör. Aldi unterbietet das also stark!

Auch Batterien sowie eine Trageschlaufe sind im Lieferumfang inbegriffen. Der verwendete Instax mini Film produziert Bilder im Kreditkartenformat (62 × 46 mm), die sich perfekt zum Verschenken oder Sammeln eignen. Die Bilder entwickeln sich automatisch innerhalb weniger Minuten, ganz ohne App, Display oder Nachbearbeitung.

Lohnt es sich für dich zuzugreifen?

Für das Kamera-Modell ohne Film werden häufig Preise von 79 bis über 100 Euro verlangt. Mit Film liegt der Marktpreis noch höher, der ist solo sonst ab circa 10 Euro erhältlich. Dass Batterien mit inbegriffen sind, hört man mittlerweile ebenfalls eher selten. Häufig wird nicht mal mehr ein Ladegerät mitgeliefert. Daher macht das diesen Deal noch attraktiver. Das Aldi-Angebot ist somit preislich top, es fallen jedoch pro Lieferung, unabhängig von Produktart, 5,95 Euro für den Versand an.

Also: Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, sich eine Sofortbild-Kamera zuzulegen, bekommt bei Aldi ein rundum stimmiges Komplettpaket zum Einstiegspreis. Die Instax Mini 11 ist einfach zu bedienen, liefert ansprechende Ergebnisse und macht analoge Fotografie wieder erlebbar – sofort und greifbar. Aber wie immer gilt: Nur solange der Vorrat reicht.

→ Hier geht’s zum Angebot

