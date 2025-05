MediaMarkt räumt LG aus den Lagern: Ein 99-Euro-Gerät überrascht besonders

Der neue LG-Ausverkauf von MediaMarkt hat – neben einigen guten TV-Deals, die wir dir am Ende vorstellen – auch ein ganz besonderes Schnäppchen in petto. Ganze 66 Prozent Rabatt sorgen bei einem LG-Produkt nämlich für ein Preisschild von unter 100 Euro. Worum es sich dabei handelt und welche weiteren LG-Deals von MediaMarkt sich lohnen könnten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Unter 100 Euro: MediaMarkt haut LG-Gerät zum Spitzenpreis raus

Lassen wir die Katze mal aus dem Sack: Bei dem LG-Produkt für unter 100 Euro handelt es sich um eine Soundbar. Eigentlich hat diese einen UVP von 299 Euro verpasst bekommen, MediaMarkt zückt im Rahmen seiner LG-Aktion jetzt aber den Rotstift und streicht hiervon ganze 66 Prozent. Dies ergibt den aktuellen Angebotspreis von 99 Euro, samt Gratis-Lieferung.

Wer für diesen Schnäppchen-Preis jetzt eine billige Soundleiste ohne Subwoofer erwartet, liegt falsch: Für 99 Euro bekommst du hier ein 2.1-Soundsystem mit 300 Watt Leistung inklusive Soundbar und Subwoofer. In Sachen Sound werden Dolby Digital und DTS Digital Surround unterstützt, während Optimierungen wie AI Sound Pro fortlaufend für den besten Klang sorgen sollen.

Viel Kabelsalat gibt’s bei der LG-Soundbar ebenfalls nicht, denn die Audioleiste und der Subwoofer verbinden sich drahtlos miteinander. Mit dem TV verbindest du die Soundbar wahlweise via HDMI (ARC-Unterstützung), USB (Host only) oder einem optischen Audioausgang. Bluetooth 5.3 wird ebenfalls unterstützt, wodurch du beispielsweise dein Smartphone ruckzuck mit dem Audio-Gerät verbinden kannst. So brauchst du dann auch keine extra Bluetooth-Box mehr für dein Wohnzimmer, sondern nutzt die LG-Soundbar für Musik, Podcasts und Co.

Wichtig zu beachten: Zwar ist die Soundbar Teil der aktuellen LG-Aktion, welche noch bis zum 19. Mai läuft – das Angebot wird aber ebenfalls als „Outlet“ gekennzeichnet, was auf eine geringere Stückzahl hinweisen kann. Bei Interesse solltest du dich also beeilen.

Natürlich gibt’s auch gute TV-Deals: Unsere 3 Highlights

Die Soundbar interessiert dich – trotz des echt starken Preises – nicht wirklich und du suchst lieber einen neuen Fernseher? Dann hat die LG-Aktion von MediaMarkt natürlich ebenfalls ein paar spannende Deals für dich parat.

Besonders günstig ist etwa dieser NanoCell 4K-Fernseher für nur 349 Euro (plus Lieferkosten). Die UHD-Auflösung samt guter Farbdarstellung, Bildverbesserungen wie 4K Upscalling sowie eine Vielzahl an praktischen Anschlüssen zeichnen diesen Smart-TV aus – neben dem niedrigen Preis natürlich. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass Amazon bei diesem Modell preislich die Nase vorn hat. Hier kostet der LG-Fernseher nämlich nur 339 Euro, inklusive Gratis-Lieferung.

Deutlich größer und mit einem schicken OLED-Display ausgestattet ist hingegen dieser LG OLED-Fernseher in 55 Zoll für 999 Euro (plus Versand). Ganze 58 Prozent Rabatt ergeben den starken Angebotspreis, bei dem dieses Mal selbst Amazon nicht mithalten kann. Mit Blick auf den Preisvergleich unterbietet MediaMarkt sogar nur ein einziger (uns unbekannter) Händler im Netz. Technisch überzeugt der LG-Fernseher natürlich vor allem mit dem OLED-Bildschirm und der daraus resultierenden Top-Darstellung von Farben, Schwarztönen und Kontrasten. Aber auch die Bildwiederholrate von 120 Hz ist ein echtes Highlight. Kurzum: Hier sicherst du dir einen starken OLED zum starken Preis.

Der dritte TV-Deal, den wir dir empfehlen können, dreht sich um einen 65 Zoll großen TV-Riesen. Der LG 65QNED86T6A QNED TV misst satte 165 cm Bildschirmdiagonale, kostet dank 43 Prozent Rabatt bei MediaMarkt jetzt aber nur noch 899 Euro (plus Versand). Wichtig: Amazon verkauft den Fernseher ebenfalls für 899 Euro – und liefert obendrein kostenfrei. Auch hier darfst du dich über eine flotte 120-Hz-Darstellung sowie ein rundum gutes TV-Bild in 4K und eine Vielzahl an Anschlüssen freuen.

Die LG-Aktion von MediaMarkt bietet neben den hier vorgestellten Angeboten natürlich noch viele weitere spannende Deals. Ein Blick auf die Aktionsseite kann sich also in jedem Fall lohnen. Die Aktion und alle Angebote laufen noch bis zum 19. Mai.

