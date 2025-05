Kein Preisfehler: Diese JBL-Kopfhörer mit Noise Cancelling kosten gerade fast die Hälfte!

Gute In-Ear-Kopfhörer gehören für viele längst zur Grundausstattung – egal ob beim Pendeln, Arbeiten oder beim Sport. Doch nicht jeder möchte gleich einen dreistelligen Betrag für guten Sound hinlegen. Umso besser also, wenn Marken wie JBL starke Technik zu kleinen Preisen liefern. Genau das ist jetzt bei MediaMarkt der Fall: Die JBL Wave Beam 2 sind dort aktuell für nur 44 Euro im Angebot – das bedeutet 44 Prozent Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung von 79,99 Euro.

Warum sich das In-Ear-Angebot jetzt besonders lohnt

Wenn du kabellose In-Ears genauso sehr schätzt wie ich, wirst du dieses Angebot lieben. Vielleicht sind es aber auch deine ersten Bluetooth-Kopfhörer – in beiden Fällen machst du hier wohl kaum was falsch. Die JBL Wave Beam 2 bieten dir viel Flexibilität bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie verschwinden problemlos in jeder Hosentasche, sind beim Sport superpraktisch und stören dank fehlender Kabel auch im Büro oder unterwegs nicht.

Insbesondere zum aktuellen Angebotspreis von 44 Euro lohnen sich die Stöpsel echt für fast jeden. Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt zudem: So günstig waren diese Kopfhörer noch nie erhältlich. Auch der Preisvergleich überzeugt – aktuell ist kein anderer Händler günstiger. Selbst der Versand bei MediaMarkt ist kostenfrei, wodurch du effektiv wirklich nur 44 Euro bezahlst. Amazon bietet den gleichen Preis an, kann aber laut Angaben erst in ein bis zwei Monaten liefern. Bei MediaMarkt bekommst du sie deutlich schneller – entweder per Versand oder direkt im Markt.

Was können die JBL Wave Beam 2 Kopfhörer?

Die kleinen Stöpsel bieten dir nicht nur einen satten Klang mit kräftigem Bass, sondern auch Active Noise Cancelling. Damit blendest du störende Umgebungsgeräusche gezielt aus – ideal für Bus, Bahn oder das Großraumbüro, wenn du dich voll auf deine Musik, Podcasts oder Hörbücher konzentrieren willst.

Ein weiteres Highlight ist die beeindruckende Akkulaufzeit: Bis zu acht Stunden Wiedergabe mit aktivem Noise Cancelling direkt aus den Kopfhörern ist möglich, und kombiniert mit dem Ladecase kommst du sogar auf 40 Stunden Gesamtspielzeit. In nur zwei Stunden Ladezeit ist der Akku zudem wieder komplett aufgeladen.

Dank Multipoint-Verbindung kannst du die Wave Beam 2 gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden – zum Beispiel mit deinem Smartphone und Laptop. So wechselst du nahtlos zwischen einem Anruf auf dem Handy und einem Video auf dem Notebook. Und wenn du viel telefonierst: Gleich vier Mikrofone sorgen laut JBL für glasklare Sprachqualität bei Anrufen.

Das Angebot bei MediaMarkt läuft offiziell noch bis zum 19. Mai – aber wie so oft gilt: Gute Deals sind häufig schon vorher ausverkauft. Wenn du also auf der Suche nach starken In-Ears mit gutem Klang, aktiver Geräuschunterdrückung und langer Laufzeit bist, solltest du jetzt zuschlagen. Übrigens: Das Angebot ist Teil der Mailights-Aktion von MediaMarkt. Hier sind auch viele weitere Produkte teils stark reduziert. Schau doch einfach mal vorbei.

