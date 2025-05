Dein Fernseher klingt wie ein altes Radio? Dann wird’s höchste Zeit, beim Sound nachzurüsten – ohne gleich das ganze Wohnzimmer umzubauen oder das Konto zu sprengen. Bei MediaMarkt bekommst du aktuell ein echtes Klang-Upgrade zum Sparpreis: Die Samsung HW-B540/ZG Soundbar ist derzeit über die Hälfte reduziert. Ob sich das lohnt? Wir haben uns den Deal für dich ganz genau angeschaut.

So gut ist der MediaMarkt-Deal wirklich

Soundbars sind die heimlichen Helden für alle, die sich nach sattem Klang sehnen, aber keinen Platz für ein ausgewachsenes Heimkinosystem haben. Dank schlankem Design und kompakter Bauweise findet so ein Teil locker unter deinem Fernseher Platz – und macht dabei akustisch richtig was her. Das Problem? Ohne Rabatt sind viele Modelle echte Luxusgüter. Zum Glück gibt’s die Samsung-Soundbar gerade mit 51 Prozent Preisnachlass – da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.

Statt der unverbindlichen 329 Euro ruft MediaMarkt gerade nur 159 Euro aus. Das ist nicht nur über 50 Prozent günstiger – Versandkosten gibt’s ebenfalls keine. Ein kurzer Blick auf andere Shops zeigt zudem: Bei Otto zahlst du knapp 180 Euro plus Versand. Amazon hält mit, aber auch hier wird’s nicht günstiger. Mit Bewertungen von 4,6 bei MediaMarkt und 4,4 bei Amazon ist klar: Die Soundbar kommt bei den Nutzerinnen und Nutzern gut an. Und in unserem Test wusste das Samsung-Gerät übrigens ebenfalls zu überzeugen.

Lohnt sich der Preis?

Der Lieferumfang der HW-B540/ZG besteht aus zwei Teilen: einer Soundbar und einem kräftigen Subwoofer, der mit 200 Watt für ordentlich Bass sorgt. Das 2.1-System mit insgesamt fünf Lautsprechern bringt Dialoge, Musik und Effekte auf ein neues Level. Technologien wie DTS Virtual:X und Dolby Audio sorgen für ein virtuelles Surround-Erlebnis im Wohnzimmer, ganz ohne zusätzliche Boxen. Auch eine Sprachoptimierung ist mit an Bord – praktisch, wenn die Action mal wieder alle Dialoge übertönt.

Die Soundbar und den Subwoofer verbindest du kabellos miteinander – und auf Wunsch auch mit dem Fernseher. Weiterhin gibt’s HDMI-In und -Out, einen optischen Digitaleingang und sogar einen USB-Port, falls dir die klassische Verbindung mit Kabel lieber ist. Mit nur sechs Zentimetern Höhe ist die Soundbar flach genug, um unter fast jeden TV zu passen, während der Subwoofer dezent in der Ecke verschwindet. Wenn du deinen TV-Sound aufpolieren willst, ohne gleich in ein Luxus-Setup zu investieren, bist du bei MediaMarkt genau richtig.

