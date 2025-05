Kostet jetzt weniger als ein kleiner Fernseher: Balkonkraftwerk für 300 Euro im Sale

Und so denken immer mehr Menschen über die Anschaffung eines Balkonkraftwerks nach. Mittlerweile sind die Anlagen ob des starken Angebots auch teilweise richtig günstig. Beim Elektronikhändler MediaMarkt sind wir über einen echten Hammer-Rabatt gestolpert.

Solar-Set 75 Prozent billiger!

Das Balkonkraftwerk der deutschen Firma ABSAAR Solar ist hier nämlich gerade von 1.199 Euro auf nur noch 299 Euro reduziert. Ein Rabatt um starke 75 Prozent. Ramsch oder exklusiver Schnäppchen-Tipp? Immerhin: Damit kostet das Balkonkraftwerk weniger als zum Beispiel dieser Fernseher.

Nun, starten wir mit dem, was im Paket steckt: Bei dem verkauften Set handelt es sich um eine Zusammenstellung von zwei Solarpanelen mit jeweils 410 Watt Leistung, dazu kommt ein Wechselrichter (600/800 Watt), der den erzeugten Strom in fürs Stromnetz nutzbaren Wechselstrom umwandelt und Einspeisefähig macht. Außerdem sind noch die entsprechenden Kabel zur Verbindung und eben zur Einspeisung (SchuKo) dabei.

Was dem Set fehlt und gegebenenfalls nachgeordert werden muss, ist ein Montageset, um es etwa an einem Balkon fest zu installieren. Hier kommen also gegebenenfalls noch Mehrkosten in Höhe von 50 Euro (Universal-Lösung) bis 100 Euro (Hersteller-konform) hinzu.

Günstiges Balkonkraftwerk bei MediaMarkt: Das ist gut, das weniger

Für das Set spricht vor allem der Preis. Der ist für das Gebotene richtig stark und wirklich falsch machst du hiermit nichts. Außerdem gut ist der Wechselrichter. Der Hersteller setzt hier auf ein Modell von Hoymiles, einem der Top-Anbieter auf dem Gebiet.

Die 20,97 % Wirkungsgrad, die der Hersteller angibt, sind ebenfalls als gut zu bewerten, auch wenn es natürlich schon Anbieter gibt, deren Module auf Werte jenseits der 22 % kommen. Alles in allem ist auch die Robustheit durch die Verwendung von monokristallinen Solarzellen und der Umrandung mit Aluminium und Edelstahl absolut gegeben. Mit knapp 1,70m x 1,10m ist die Gesamtfläche der Panels ordentlich groß. Wer nur einen kleinen Balkon hat, muss schauen, ob es direkt zwei sein müssen (Alternative mit einem Panel + Halterung für 279 Euro – allerdings ohne Wechselrichter/Inverter).

Auch wenn die beiden Panele mit je 410 Watt zusammen etwas mehr hergeben, wird die Gesamtleistung des Systems mit „nur“ 600 Watt angegeben. Der Hoymiles-Wechselrichter ist eigentlich anpassbar und mit den in Deutschland maximal erlaubten 800 Watt Einspeisung kompatibel, sodass wir hier von einem Fehler im Datenblatt beziehungsweise einer veralteten Angabe ausgehen (bis Mai 2024 galt noch eine 600-Watt-Grenze, seitdem sind 800 Watt Einspeisung erlaubt).

Was den Deal so richtig rund macht, ist der Umstand, dass MediaMarkt das Solar-Set kostenlos liefert. Das ist im Gesamtkomplex der Balkonk-Solaranlagen dieser Preisklasse noch eher selten und macht den Deal – obwohl noch ohne Montage-Set – zu einem richtig guten.

Rechtliche Hürden? Was muss man bei der Einrichtung beachten

MediaMarkt macht mit einem Hinweis-Text darauf aufmerksam, dass „Das Steckersolargerät muss durch einen beim Stromnetzbetreiber eingetragenen Elektrofachbetrieb angeschlossen werden und durch einen eingetragenen Elektrofachbetrieb beim Stromnetzbetreiber angemeldet werden.“ Direkt im nachgang heißt es: „iese Pflichten entfallen nach neuer Rechtslage (seit Mai 2024), wenn es sich um ein privilegiertes Steckersolargerät mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere handelt.“. Und genau dies ist beim vorliegenden System von ABSAAR der Fall. Du kannst es also selbst in Betrieb nehmen. Einzig die Anmeldung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur ist noch erforderlich. Dies geht online und binnen weniger Minuten.

