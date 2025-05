Top-Tipp unter 100 Euro? MediaMarkt reduziert JBL-Soundbar auf den Bestpreis

Auch wenn es natürlich Fernseher mit ganz guter Audio-Ausstattung gibt – bei diesem günstigen Modell wurde dies sogar ausdrücklich hervorgehoben – es ist einfach nicht vergleichbar, wie viel besser der Ton wird, wenn er aus einer weiteren Quelle kommt. Und wir reden noch gar nicht von Systemen mit separaten Subwoofern oder Surround-Anlagen. Schon eine einfache Soundbar kann Wunder wirken.

JBL-Soundbar: MediaMarkt-Rabatt trifft Bestpreis

Im „Wochenendknaller“ von MediaMarkt hat es diesen Samstag und Sonntag eine Soundbar von JBL in den Fokus geschafft. Die Marken-Soundbar JBL Cinema SB510 ist preislich ein eher gediegenes Modell mit einem Herstellerpreis von 170 Euro.

MediaMarkt zückt aber jetzt den Rotstift und wirft die 3.1-Kanal-Soundbar mit integriertem Subwoofer für 99 Euro raus. Der Versand ist gratis und damit landet der beliebte Fernseher-Lautsprecher einmal mehr auf seinem bisherigen Bestpreis.

Denn bei aller Abfeierei des Preises gehört dazu: So ein 99-Euro-Angebot zu der Soundbar gab es immer mal wieder. Aber jedes Mal handelte es sich um ein gutes Schnäppchen. Und so ist auch jetzt wieder ein guter Zeitpunkt für alle, die eine Soundbar im entsprechenden Preissegment suchen und gebrauchen können.

→ Zum Angebot bei MediaMarkt

Soundbar für unter 100 Euro: Das steckt drin

Die JBL Soundbar „Cinema SB510“ ist mit einem integrierten Subwoofer ausgestattet und sorgt so nicht nur für klare Details, sondern ebenfalls für kräftigen Bass beim nächsten TV-Abend. Die Soundbar ist zudem Dolby Audio-fähig und erzeugt so einen satten Sound bei Filmen und Serien. Aber auch die Sprachverständlichkeit bei Dialogen wird durch einen speziellen Treiber erhöht. Da der Subwoofer direkt verbaut ist, nimmt die Lautsprecherleiste nicht viel Platz in deinem Wohnzimmer ein, sondern liegt elegant auf deinem TV-Schrank oder -Tisch.

JBL Soundbar günstig im Angebot bei MediaMarkt.

Die Soundbar lässt sich via HDMI ARC oder über optische Anschlüsse mit deinem Fernseher verbinden. Der Vorteil einer Soundbar: Du kannst sie auch ohne deinen Fernseher nutzen und hast so in einem direkt noch einen unabhängigen Lautsprecher im Wohnzimmer stehen. Per Bluetooth streamst du nämlich ganz einfach Musik, Podcasts und Co. und hörst die jeweiligen Inhalte so mit einer deutlich besseren Soundqualität. Eine weitere Bluetooth-Box für dein Zuhause sparst du dir damit.

Die TV-Audioleiste lässt sich dabei per mitgelieferter Fernbedienung steuern und sie ist rund 95 × 6,7 × 10,5 Zentimeter groß. Eine Halterung zur Wandmontage samt Schrauben ist ebenfalls mit dabei, falls du keinen TV-Schrank hast, auf den du die Soundbar stellen kannst.

Stiftung Warentest lobt Energieleistung

Bei der Stiftung Warentest (Test hinter Paywall) erreicht die Soundbar – immerhin im Vergleich mit teils zehnmal so teuren Produkten – eine respektable Endnote mit einer zwei vorm Komma (2,9). Insbesondere in Sachen Stromverbrauch tritt sie dort aber sogar unter den Testsiegern auf (Einzelwertung 0,5). Handhabung und reine Qualität im Vergleich sorgen dann für das Abschneiden im Mittelfeld, was letztlich auch dem niedrigen Preis gerecht wird.

