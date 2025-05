Riesiges Wohnzimmer-Upgrade: Riesiger LG OLED TV jetzt 60 Prozent billiger

Wer einen Top-Fernseher für sein Wohnzimmer sucht, ist bei OLED-Modellen genau richtig. Diese liefern in Sachen Schwarzwerte und Kontrast nämlich deutlich bessere Ergebnisse und sind für viele daher die beste Wahl – wenn da nicht der oftmals deutlich höhere Preis wäre. Doch hier schafft MediaMarkt jetzt Abhilfe. Der Elektronikhändler haut bis zum 5. Mai diesen riesigen LG-OLED mit 60 Prozent Rabatt zum Spitzenpreis raus.

65 Zoll, 120 Hz und mehr: Das zeichnet den LG-OLED aus

Im Angebot ist dabei dieser LG OLED (OLED65B49LA) in 65 Zoll aus der 2024er-Serie. Das bedeutet: Du bekommst hier tatsächlich einen 4K-Fernseher mit satten 165 cm Bildschirmdiagonale. Dies ist bereits beachtlich, aber noch nicht mal im Ansatz alles, was den TV auszeichnet.

Das große OLED-Display weiß nämlich ebenso technisch vollends zu überzeugen. Da wären vor allem die bekannten Vorteile von OLED-Modellen, inklusive der bereits erwähnten satten Schwarztöne und Kontraste. Doch auch die Farbwiedergabe und 4K-Auflösung soll bei dem LG-TV exzellent sein, inklusive HDR10, HLG und Co. Diverse Bildoptimierungen sind natürlich ebenso am Start und sorgen beispielsweise dafür, dass ältere Inhalte auf 4K hochskaliert werden.

Ein echter Vorteil des LG-OLEDs ist zudem die Bildwiederholrate von 120 Hz. Dadurch werden Bewegungen besonders flüssig dargestellt. Was sich bereits bei rasanten Action-Filmen bemerkbar machen kann, ist insbesondere für viele Gamer aber ohnehin ein Must-have. Beim Sound wird zudem auf Dolby Atmos gesetzt.

Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket dann noch von der großen Anschlussvielfalt. LG setzt unter anderem auf vier HDMI-Stecker (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS), zwei USB-Anschlüsse sowie einen digitalen Audioausgang. Und klar: Per LAN oder WLAN verbindest du den LG-OLED ebenfalls ruckzuck mit dem Internet und greifst auf Apps wie Netflix, Dinsey+ und Co. zu.

Dank 60 % Rabatt: Jetzt so günstig wie noch nie zuvor?

Neben der Technik muss aber natürlich auch der Preis stimmen. Hier zückt MediaMarkt derzeit glücklicherweise den Rotstift und streicht den UVP von fast 2.800 Euro um satte 60 Prozent klein. Dadurch hängt jetzt ein Preisschild von 1.099 Euro an dem LG-OLED. Wie stark dieser Angebotspreis wirklich ist, zeigt vor allem der Preisverlauf, denn: Günstiger als jetzt, war der 4K-Fernseher zuvor wohl noch nie!

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Doch aufgepasst: Bei MediaMarkt kommen außerdem noch Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro auf dich zu (per Spedition geliefert). Wer sich diese sparen möchte, kann alternativ bei Amazon zum gleichen Preis (aber eben ohne Versandkosten) zuschlagen. Das Problem hier: Wie üblich ist nicht bekannt, wie lange das Amazon-Schnäppchen gültig ist. MediaMarkt gibt hingegen eine Laufzeit bis zum 5. Mai an. In jedem Fall hast du also nicht mehr allzu lange Zeit, um zuzuschlagen.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.