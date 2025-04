Solar-Anlage ja oder nein? Online-Rechner zeigt, was sie kostet und wer sie einbaut! Michael Stupp 3 Minuten

Auch wenn die Nachrichten voll von Balkonkraftwerken und Co. sind. Die Stromrechnung in großem Stil in die eigene Tasche zu lenken – das passiert mit "richtigen" Solaranlagen. Auf dem Dach zum Beispiel.