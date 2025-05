Es gibt eine wichtige Neuerung bei der Rückgabe von DHL-Paketen über die Versandart „Retoure Unverpackt“. Die Neuerung: Ab sofort musst du im Rückgabeprozess bei Amazon eindeutig angeben, ob du deine Sendung an einer Packstation oder in einer Filiale bzw. einem DHL-Paketshop abgeben möchtest. Ein späterer Wechsel zwischen diesen Optionen ist nicht mehr möglich.

Retoure unverpackt: Packstation lehnt diese Amazon-Retouren ab

Die Änderung betrifft vor allem Nutzer, die Retouren bei Versandhändlern wie Amazon abwickeln. Bei der Option „Retoure Unverpackt“ muss das Produkt nicht selbst verpackt werden. Stattdessen genügt ein QR-Code, den du an der Abgabestelle vorzeigst. Das Produkt wird anschließend von DHL-Mitarbeitern verpackt, etikettiert und verschickt. Theoretisch steht dieses Verfahren auch anderen Händlern offen, bislang nutzt es jedoch hauptsächlich Amazon.

Wer bei der Rücksendung die Option „Abgabe in Filiale oder Paketshop“ auswählt, kann das Paket ab sofort nicht mehr an einer Packstation einlegen. Wird dies dennoch versucht, erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Display der Packstation sowie in der DHL-App: „Ihr Versandhändler hat Ihnen eine Retoure nur für die Einlieferung in einer Filiale/einem DHL Paketshop bereitgestellt. Zur Nutzung der Packstation fordern Sie bitte künftig bei Ihrem Versandhändler eine Retoure zur Einlieferung an der Packstation an.“

Amazon Retouren: Eindeutige Auswahl ist jetzt wichtig

Eine offizielle Begründung für diese Maßnahme gibt es nicht. Es macht die Retouren in jedem Fall ein Stück unflexibler für dich, da du dich nicht spontan umentscheiden kannst, wenn ein Paketshop geschlossen ist oder sich dein Weg geändert hat. Die auf Briefe und Pakete spezialisierte Webseite paketda.de spekuliert, die Gründe könnten mit einer unterschiedlichen Abrechnung der beiden Abgabeorte zusammenhängen. Möglicherweise ist es aber auch ein Test von Amazon, bei dem man herausfinden möchte, welche Retourenart die Kunden bevorzugen. In der Vergangenheit hatte der Versandriese verschiedene Retourenoptionen getestet und möglicherweise unterschiedlich bepreist. Ein freier Wechsel zwischen Abgabeorten könnte solche Tests verzerren – und wäre damit ein potenzieller Grund für die jetzt eingeführte Einschränkung.

Jetzt weiterlesen DHL: Neuer Zuschlag für Pakete geplant