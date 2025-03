Amazon: Wer zurückschickt, wird zur Kasse gebeten

Über eine halbe Milliarde Sendungen werden jedes Jahr in Deutschland zurückgeschickt. Den Handel kostet dies im Schnitt 5 bis 10 Euro pro Retoure. Der mit Abstand größte Onlinehändler Amazon ist davon besonders betroffen. So fängt man nun damit an, für Retouren Geld zu verlangen.

Amazon Retouren werden kostenpflichtig

Bisher waren Retouren in den meisten Fällen kostenlos. Doch das ändert sich nun. Konkret geht es um die Retouren, die innerhalb der Widerrufsfrist von 14 oder 30 Tagen in unbenutztem Zustand an Amazon zurückgeschickt werden. Defekte Produkte innerhalb der Garantie nimmt Amazon weiterhin kostenfrei zurück.

Aktuell experimentiert Amazon mit den Preisen für eine Retoure und zeigt Nutzern teils unterschiedliche Preise an. Auch variieren die Preise, je nachdem, wie du deine Bestellung zurückschicken möchtest. In meinem privaten Amazon-Account soll ich für eine Retoure mit DHL oder Hermes 1,95 Euro bezahlen. Gebe ich die Rücksendung ohne Verpackung in einer Packstation ab, bittet mich Amazon mit einem Euro zur Kasse. Weiterhin kostenfrei ist die unverpackte Retoure in einem DHL-Paketshop.

Auch unterscheidet sich der Preis je nach Grund für die Rückgabe. Wähle ich als Grund für die Retoure, dass ein falscher Artikel geliefert wurde, fallen keine Kosten für die Rücksendung an. Wähle ich, dass mir der bestellte Artikel nicht gefällt, muss ich die oben genannten Gebühren bezahlen.

Gegenüber dem Fachmagazin Onlinehändler News begründet Amazon die Änderung damit, dass man Retouren „so einfach und umweltfreundlich wie möglich“ gestalten möchte. In einem Statement erklärt das Unternehmen: „Zurzeit führen wir einen Test durch, bei dem ausgewählten Kund:innen ‚Retoure unverpackt‘ als einzige kostenfreie Rücksendeoption zur Verfügung steht. Sie können alternative Optionen zu zusätzlichen Kosten wählen. Kund:innen, die sich nicht in der Nähe einer Rückgabestelle befinden, haben dennoch Zugang zu mindestens einer kostenlosen Rückgabeoption für berechtigte Artikel, die von Amazon versendet werden.“

So schickst du (noch) kostenfrei zurück

Wie Amazon in seiner Aussage mitteilt, soll eine Rückgabeoption weiterhin kostenlos zur Verfügung stehen. Bei der Option „Retoure unverpackt“ kannst du deine Bestellung in einer Filiale von DHL oder UPS ohne Karton zurückgeben. Dazu bekommst du einen QR-Code, den du bei der Abgabe vorzeigen musst. Deine Retoure wird dann im Shop in eine Papiertüte verpackt und an Amazon retourniert.

Diese Option steht weiterhin allen Nutzern kostenfrei zur Verfügung. Bereits 2023 hatte Amazon für einige Wochen mit kostenpflichtigen Retouren experimentiert. Wie lange der aktuelle Test angesetzt ist, oder ob man plant, die Änderung bald für alle Kunden einzuführen, verrät Amazon nicht.

