Der Hintergrund: DHL testet offenbar ein neues Verfahren zur Paketbenachrichtigung. Statt der bekannten gelben Benachrichtigungskarte erhalten Empfänger in bestimmten Fällen ein A4-Schreiben per Briefpost. Das berichtet die auf Post- und Paketdienste spezialisierte Webseite paketda.de. Ein Beispiel dafür kommt aus Lübeck: Dort fand ein Kunde keinen Zettel im Hausflur, sondern später einen Brief mit Abholcode im Briefkasten. Absender: die örtliche DHL-Zustellbasis.

Viele Paket-Benachrichtigungen erfolgen digital

Der neue Ablauf spart Zeit für die Zusteller. Vor einigen Jahren noch mussten sie handschriftlich Karten ausfüllen. Inzwischen sind es nur noch Aufkleber, die sie auf die Benachrichtigungskarten kleben müssen. Aber auch dieser Schritt entfällt schon oft, wenn ein Paket beim Nachbarn, in der Filiale oder in der Packstation landet. Denn oftmals ist ein digitaler Kontakt zum Empfänger möglich. In diesem Fall schickt DHL oder das Versandunternehmen eine Benachrichtigung per Mail. Dass dies automatisch erfolgt, sieht der Zusteller auf seinem Terminal und druckt keine Benachrichtigung aus.

Paketbote klingelt nicht und fährt wieder: Das kannst du tun

Doch jetzt ändert sich etwas: Wird ein Paket nicht zugestellt und ist kein digitaler Kontakt mit dem Empfänger möglich, wird nun zumindest testweise automatisch der Briefversand ausgelöst. Voraussetzung scheint zu sein, dass der Paketbote keinen Zugang zum Briefkasten hat – wie es in vielen Mehrfamilienhäusern der Fall ist. Denn im Gegensatz zu Paketboten haben klassische Briefträger meist einen Haustürschlüssel.

Das neue Verfahren ist bislang nur vereinzelt beobachtet worden, dürfte sich aber um einen Pilotversuch handeln. Solche Tests führt DHL regelmäßig durch, bevor neue Abläufe flächendeckend eingeführt werden. Für Empfänger bedeutet das aber auch, dass sie mitunter erst Tage nach dem ersten Zustellversuch von ihrem Paket erfahren. Denn die Post stellt nicht mehr jeden Tag an allen Haushalten Briefe zu. So kann es passieren, dass zwei bis drei Tage vergehen, bis die Briefbenachrichtigung im Briefkasten ist.