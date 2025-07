DHL Packstation Update: Darauf haben viele Kunden gewartet

Ab 7. Juli 2025 startet DHL einen innovativen Pilotversuch: Privatkunden können jetzt erstmals Pakete an DHL-Packstationen empfangen, ohne vorherige Registrierung oder aktivierte App. Der einjährige Test läuft mit rund 20 ausgewählten Geschäftskunden, darunter CEWE, Mosaik Tree GmbH, FarbenFux.de und BC GmbH. Im Laufe des Jahres soll das Angebot auf weitere Händler ausgeweitet werden.

DHL Packstation ohne Registrierung nutzen

Bisher war für den Empfang eine Registrierung inklusive Post‑Ident-Verfahren, digitale Gerätekopplung in der Post & DHL‑App und Zuteilung einer Postnummer verpflichtend. Diese Hürden entfallen für Bestellungen in teilnehmenden Onlineshops. Kundinnen und Kunden müssen nur im Checkout die gewünschte Packstation-Adresse angeben. Sobald die Sendung eingeworfen ist, löst DHL eine E-Mail mit Abholcode aus. Mit diesem Code lässt sich das Fach an der klassischen Packstation öffnen – oder bei einer rein appgesteuerten Packstation in der Post & DHL‑App.

Der Pilot dient dem Ziel, Nutzerbarrieren abzubauen und neue Kundengruppen für die Vorteile des Packstation-Systems zu erschließen. DHL-Leiter Benjamin Rasch betont: „Wir möchten es unseren Kundinnen und Kunden so leicht wie möglich machen, mit DHL zu versenden und Pakete zu empfangen. Deswegen verzichten wir bei unserer Packstation nun testweise auf die Registrierungspflicht und bauen damit weitere Hürden ab.“

Durch den jetzt anlaufenden Test profitiert aber nicht nur die Privatkundschaft. Auch die beteiligten Onlinehändler erweitern ihre Services. Sie bieten den Checkout mit Lieferoption „Packstation“ ohne Kundenregistrierung an – ein signifikanter Wettbewerbsvorteil, findet DHL. Schließlich sind die Paket-Sammelstellen in den meisten Fällen rund um die Uhr erreichbar und bieten den Warenempfängern so viel Flexibilität.

1 Million regelmäßige Nutzer

Bereits jetzt nutzt eine hohe einstellige Millionenzahl registrierter Kunden die in Summe mehr als 15.500 Packstationen in Deutschland regelmäßig. Sie sind an zentralen Orten wie Supermärkten, Bahnhöfen, Wohnvierteln oder auf Firmengeländen verfügbar. Registrierte Nutzer behalten weiterhin ihre Vorteile: Sie können ihre Postnummer im Checkout verwenden, erhalten Bonuspunkte und sehen den Paketstatus automatisch in der App.