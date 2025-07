ING startet Tagesgeld-Kracher: Neuer Top-Zins wartet

Rund zehn Millionen Kunden sind ein klares Indiz: die ING ist eine der beliebtesten Banken in Deutschland. Und eine der größten. Nicht nur die größte Direktbank, die hierzulande aktiv ist, sondern auch das gemessen an der Kundenzahl drittgrößte Geldhaus überhaupt. Und jetzt geht die ING mit einem neuen Tagesgeld-Kracher auf Kundenfang. Im Juli winken satte 3 Prozent Zinsen p.a., wenn man sich für das sogenannte Business-Extra-Konto entscheidet. Vorteil: Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben, wodurch sich schnell ein Zinseszinseffekt einstellt.

ING Business Extra-Konto: 3 Prozent Zinsen im Juli

Beim Business Extra-Konto der ING handelt es sich um ein spezielles Tagesgeldkonto für Firmenkunden. Für die Verwendung berechtigte Neukunden dürfen sich bei einer Kontoeröffnung bis zum 31. Juli 2025 für vier Monate über den Sonderzins in Höhe von 3 Prozent freuen. Und zwar bis zu einer Einlagensumme in Höhe von 1 Million Euro. Wer mehr als 1 Million Euro anlegt, muss sich mit einer Verzinsung in Höhe von 1 Prozent pro Jahr abfinden. Und dieser Zins gilt – Stand heute – auch ab dem fünften Monat; der Basiszins kann sich aber jederzeit ändern. Maximal lassen sich auf dem Busniess Extra-Konto der ING 5 Millionen Euro parken.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Tagesgeld-Konten, die du als Privatnutzer in Deutschland nutzen kannst. Wir haben darauf geachtet, dass wie bei der ING mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt. Zudem sind nur Angebote gelistet, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzbar sind.

Welche Voraussetzungen für das Business Extra-Konto gelten

Voraussetzung für die Eröffnung eines Business Extra-Kontos bei der ING ist eine Firma mit den Rechtsformen GmbH, OHG, KG oder e.K. Aber auch Einzelunternehmer und Freiberufler können das Business Extra-Konto nutzen. Die ING setzt zudem voraus, dass die geschäftlichen Aktivitäten vorwiegend in Deutschland stattfinden und eine Registrierung bei KYCnow (powered by SCHUFA) vorliegt. Wichtig auch: Der Geschäftssitz muss in Deutschland liegen.

