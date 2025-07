Tagesgeld: Deutsche Großbank schwingt den Zinshammer

Tagesgeld-Aktionen sind in Zeiten kontinuierlich sinkender Leitzinsen selten geworden. Eine der bekanntesten deutschen Banken, die Postbank, startet jetzt aber mit Neugeld-Aktion durch. Heißt: Wer Geld neu auf einem Tagesgeldkonto der Postbank anlegt, das bisher nicht auf einem Konto oder Depot der Deutsche Bank AG liegt (Mar­ke Postbank und Mar­ke Deutsche Bank), darf sich für ein halbes Jahr über einen besonders lukrativen Bonuszins freuen.

Postbank Tagesgeld: Jetzt 2,5 Prozent Zinsen p.a. sichern

Neugeld, das noch bis zum 11. August 2025 auf ein bestehendes oder neues Tagesgeldkonto bei der Postbank eingezahlt wird, wird ab dem 15. August für sechs Monate mit 2,5 Prozent p.a. verzinst; also bis zum 14. Februar 2026. Voraussetzung ist, dass mindestens 2.500 Euro neu auf dem Tagesgeldkonto landen. In der Spitze werden maximal 100.000 Euro für den Bonuszins berücksichtigt. Der Basiszins beim Postbank-Tagesgeld liegt aktuell bei 0,75 Prozent pro Jahr.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Berücksichtigt sind nur Tagesgelder, die du bei der jeweiligen Bank oder Versicherung per Direktanlage nutzen kannst. Also ohne zwischengeschalteten Dienstleister. Zudem setzen wir für eine Listung in unserem großen Tagesgeld-Vergleich die gesetzliche, europäische Einlagensicherung voraus.

Festgeld als Alternative

Wünschst du dir einen garantierten Zins über ein halbes Jahr hinaus, empfehlen wir dir einen Blick auf unseren Festgeld-Ratgeber. Aktuell winken bei einem Jahr Laufzeit bis zu 2,8 Prozent Zinsen, bei zwei Jahren Laufzeit immerhin noch bis zu 2,68 Prozent. Hier liegt aktuell der hierzulande beliebte Zahlungsdienst Klarna auf dem Spitzenplatz. Attraktiver kann es derzeit sein, sich sogar für ein dreijähriges Festgeld bei Klarna zu entscheiden. Dann winkt nämlich eine Verzinsung in Höhe von 2,74 Prozent pro Jahr. Sogar 3 Prozent p.a. sind bei der Umweltbank drin. Allerdings nur, wenn du dein Geld für gleich zehn Jahre als Festgeld anlegst.

