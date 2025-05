Probleme mit Tagesgeld: Banken machen unglücklich

Tagesgeld ist genauso wie Festgeld für viele Sparer weiterhin eine gern genutzte Anlageform, um Zinsen für die eigenen Ersparnisse zu erhalten. Der Grund für den Erfolg von Tagesgeld ist einfach: Passende Konten sind schnell eröffnet und bieten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einlagensicherung ein hohes Maß an Sicherheit, dass das eigene Geld nicht verloren geht. Doch es gibt auch ein Problem: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in den zurückliegenden Monaten schon mehrfach ihre Leitzinsen gesenkt. Und das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Zinsen, die auf Tagesgeld und Festgeld gezahlt werden. Immer mehr Banken gehen sogar dazu über, gar keine Zinsen mehr zu bezahlen. Das berichtet das Vergleichsportal Verivox.

Tagesgeld: Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind oft Zinsmuffel

Einer neuen Analyse zufolge zahlen bereits mindestens 52 in Deutschland nutzbare Kreditinstitute ihren Sparern auf Tagesgeldkonten keine Verzinsung mehr. Das entspreche rund 7 Prozent aller 786 von Verivox ausgewerteten Banken und Sparkassen. Acht der 52 Nullzins-Banken zahlen für die ausgewertete Anlagesumme von 10.000 Euro keine Zinsen, sondern verzinsen Tagesgeld erst bei höheren Guthaben von 15.000, 25.000 oder 50.000 Euro. Zwei Institute bieten eine Verzinsung nur für Guthaben unterhalb der ausgewerteten Anlagesumme. Acht Banken mit Nullzinsen bieten mehr als ein Tagesgeldprodukt an – darunter auch mindestens eines mit einem Zinssatz über der Nulllinie.

Auffällig: Die neueste Verivox-Auswertung zeigt auch, dass sich die meisten Nullzinsen-Tagesgeldkonten unter den regionalen Kreditinstituten finden – also bei Sparkassen und genossenschaftlichen Instituten wie den örtlichen Volks- und Raiffeisenbanken. In Summe 26 regionale Genossenschaftsbanken bieten ihren Kunden auf dem Tagesgeldkonto keine Verzinsung. Unter den Sparkassen weisen 25 von 318 ausgewerteten Instituten einen Zinssatz von 0,00 Prozent aus. Bei überregionalen Banken sind Nullzinsen hingegen die Ausnahme. Von den insgesamt 91 bundesweit aktiven Banken in der Verivox-Auswertung zahlt nur eine ihren Tagesgeldanlegern keine Zinsen.

Geldhäuser geben Zinsen nicht an Kunden weiter

Und überall dort, wo es aktuell keine Zinsen aufs Tagesgeld gibt, ist kurz- bis mittelfristig auch mit keiner Verbesserung der gewährten Konditionen zu rechnen. Dabei haben die Banken und Sparkassen laut Aussage von Verivox-Manager Oliver Maier durchaus Spielraum, Zinsen zu zahlen. „Schließlich streichen die Kreditinstitute selbst immer noch 2,25 Prozent Zinsen ein, wenn sie Spargelder bei der Europäischen Zentralbank parken.“ Mit anderen Worten: Die Geldhäuser kassieren lieber selbst ab, um den eigenen Gewinn erhöhen zu können. Nur ein Wechsel zu einer Bank mit attraktiveren Tagesgeld-Konditionen kann in einem solchen Fall helfen. In der Spitze sind beim Tagesgeld aktuell bis zu 3,50 Prozent Zinsen p.a. drin.

