Tagesgeld: DKB zeigt Reaktion auf ING-Vorstoß

Wer bei der DKB ein Girokonto nutzt, kann auch ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen. In der Vergangenheit überraschte die 100-prozentige Tochter der BayernLB immer wieder mit attraktiven Tagesgeld-Bonuszinsen, doch jetzt schlägt das Pendel nach zahlreichen Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) in die entgegengesetzte Richtung aus. Ab sofort gibt es nämlich weniger Zinsen auf das Tagesgeld. Statt bisher 1,25 Prozent Zinsen p.a. sind es jetzt nur noch 1,00 Prozent Zinsen pro Jahr. Und zwar für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen. Immerhin: 1,00 Prozent p.a. sind immer noch 0,25 Prozentpunkte mehr als bei der ING.

DKB senkt die Zinsen: Festgeld als Alternative

Die DKB zahlt aufgelaufene Zinsen vierteljährlich, also immer zum Quartalsende, auf dem Tagesgeldkonto aus. Verzinst werden alle Beträge ab 1 Euro, die auf dem Tagesgeldkonto eingehen. Ein Limit nach oben gibt es nicht. Ergänzend dazu bietet die DKB auch ein Festgeld-Konto an, bei dem du dein Geld für eine von dir frei wählbare Laufzeit fest anlegst. Je länger die Laufzeit, desto attraktiver die Verzinsung. Los geht es bei 1,25 Prozent p.a. für drei Monate, in der Spitze sind 2 Prozent p.a. für zwei, drei, vier, fünf oder sogar zehn Jahre möglich.

Es sind beim Festgeld derzeit gerade bei langen Laufzeiten aber auch bis zu 3 Prozent p.a. möglich. Zum Beispiel bei der Umweltbank oder bei der pbb direkt. Zudem hast du die Möglichkeit, bei Klarna von attraktiven Zinssätzen zu profitieren. Der schwedische Zahlungsdienstleister zahlt aktuell bis zu 2,74 Prozent Zinsen p.a. auf seinem kostenlosen Festgeld-Plus-Konto aus – ohne automatische Verlängerung im Anschluss an die von dir gewählte Laufzeit und schon ab 1 Euro Anlagesumme. Die nachfolgende Tabelle gibt dir exemplarisch einen Überblick zu den attraktivsten Festgeld-Konten, die du als Sparer mit Wohnsitz in Deutschland mit einem Jahr Laufzeit nutzen kannst.

Sparen, aber richtig: Tagesgeld und Festgeld erklärt

Die besten Festgeldkonten, auch mit Laufzeiten von sechs oder 24 Monaten, haben wir für dich in einem umfangreichen Festgeld-Ratgeber zusammengetragen. Dort erfährst du auch alles dazu, was du rund um die Eröffnung eines Festgeldkontos wissen musst. Ergänzend dazu kannst du dich bei uns aber auch über die besten Tagesgeld-Konten informieren, die du als Sparer in Deutschland nutzen kannst. Hier winkt zwar eine in der Regel niedrigere Rendite, dafür hast du aber jederzeit die Möglichkeit, frei über deine Ersparnisse zu verfügen.