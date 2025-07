Bitte, wer? Dieser Hersteller wird den Saugroboter-Markt erobern

In den vergangenen Jahren wurden Saugroboter in kürzester Zeit auf beeindruckende Weise weiterentwickelt. An der Saugkraft wurde kräftig geschraubt, die Wischfunktion neu erfunden und die Navigationstechnologie grundlegend überarbeitet. Größen wie Roborock und Dreame bringen regelmäßig mit technischen Finessen frischen Wind in den Saugroboter-Markt. Bei all dem Hype gibt es aber noch einen weiteren Hersteller, der unauffällig mit neuen Ansätzen begeistert.

Wischfunktion: Kaum ein Hersteller beherrscht sie so gut

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich bei der Wischfunktion um eine Eigenschaft, die für noch mehr Sauberkeit im Haushalt sorgt. Diese Funktion als Hauptaufgabe eines Staubsaugerroboters zu sehen, ist aber falsch. Und doch hat sich ein Hersteller genau darauf fokussiert: Wenige wissen es, aber Narwal gilt als Pionier der Wischfunktion. Der Narwal T10 war der erste Saugroboter mit genau dieser Eigenschaft auf dem Markt. Der chinesische Hersteller geht einen einzigartigen Weg. Narwal nutzt simple Tricks, um das Wischergebnis auf ein neues Niveau zu heben. Der erste raffinierte Schachzug ist die Bauform der Wischausrüstung. Der Hersteller setzt auf dreieckige Wischpads und nicht auf runde.

Das bietet im Vergleich mit dem Wettbewerb gleich zwei Vorteile: zum einen die Eckenreinigung. Durch die dreieckige Bauweise schaffen es die Roboter effizienter, in Ecken zu gelangen. Konkurrenten verbauen ausfahrbare Pads, um das Manko zu umgehen. Jedoch mit dem Ergebnis eines höheren Kostenpunkts.

Zeigt Narwal den Navigationsstandard der Zukunft?

Auch LiDAR-Sensoren sind nicht aus Saugrobotern wegzudenken. Viele Hersteller setzen auf Kombi-Lösungen. Zusammen mit der LiDAR-Technik wird eine RGB-Kamera verbaut. Natürlich hilft diese bei der Hinderniserkennung. Hinzu kommt, dass sie ein netter Zusatz ist, um sich jederzeit unterwegs einen Überblick über die eigenen vier Wände zu verschaffen.

Narwal Z10 Ultra

Narwal verfolgt einen einzigartigen Ansatz. Anstatt auf eine „Doppel-Lösung“ zu setzen, bietet der Hersteller eine Triple-Lösung an. Das Top-Modell Narwal Z10 Ultra (zum Test) hat ein Tri-Navigationssystem. Abseits der LiDAR-Sensoren und der RGB-Kamera verrichtet ein 3D-Strukturlicht die Arbeit. Mithilfe dessen schätzen Narwal-Roboter die Entfernung in Echtzeit ein.

Narwal-App: Viel Fokus auf die Hardware

Abschließend gibt es noch die Narwal-Freo-App. Im Vergleich zu anderen Saugroboter-Apps ist die minimalistisch aufgebaut. Alle Funktionen rund um die Reinigung findest du im Hauptmenü. Wie Narwal es schafft, den Fokus auf die Reinigung zu legen, ist genial. Während der Saugroboter sein Unwesen treibt, öffnet sich ein Fenster, mit der Möglichkeit, die Saug- und Wischleistung zu verändern. Mehr nicht. Keine eingeblendeten Zusatzfunktionen, wirklich nur Anpassungsmöglichkeiten für die Trocken- und Nassreinigung.

Alles in allem verfügt Narwal über alle Voraussetzungen, um mit den ganz Großen mitzuspielen. Viele technische Finessen des Herstellers haben sich bereits in der Praxis beweisen können. Die erwähnten Beispiele zeigen eindeutig, dass mehr möglich ist als die bloße Erhöhung der Saugkraft. Roborock und Co. müssen sich warm anziehen.