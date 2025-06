Zwei Features machen diesen brandneuen Saugroboter echt besonders

Saugroboter haben längst Einzug in die Wohnungen von vielen Menschen gehalten. Wer noch keinen Roboter hat, hat mittlerweile eine schier unendliche Auswahl und damit die sprichwörtliche Qual der Wahl. Wenn du aktuell auf der Suche nach einem geeigneten Modell für dein Zuhause bist, ist der G10+ der Marke 3i vielleicht die richtige Entscheidung für dich. Denn dieser neue Saugroboter punktet mit gleich zwei innovativen Features, die du so nicht überall findest.

Diese Marke steckt hinter der Staubsauger-Revolution

Die Firma 3i ist eine Tochterfirma der PICEA Corporation. Seit 2016 stellt diese High-End-Saugroboter her, mit dem Ziel, gute Reinigungsgeräte für jeden zu fairen Preisen zugänglich zu machen. Dabei stellt die Marke mühelose Sauberkeit, hohen Komfort und Innovationen in den Vordergrund. Kaufen kannst du die Produkte von 3i auf Amazon.

Der G10+ ist die aktuelle Produktneuheit, welche nun auch auf dem europäischen Markt erhältlich ist. Er wird mit einem UVP von 499 Euro gehandelt. Aktuell kommst du jedoch schon für 399 Euro an den Roboter. Mit dem Code G10DESAVE10 sparst du bis zum 30. Juni noch mal weitere 10 Prozent. Dadurch sinken die Kosten auf 359 Euro. Was du für diesen Preis vom G10+ alles erwarten darfst, verraten wir dir jetzt.

2 besonders spannende Funktionen: Das zeichnet den G10+ aus

Am Anfang des Artikels haben wir die zwei besonderen Features des G10+ bereits kurz angeteasert. Zum einen wäre da eine spezielle Schmutzkompression, welche eine Absaugstation überflüssig macht. Zum anderen besitzt der G10+ Saugroboter einen ausfahrbaren Mopp. Diese beiden Besonderheiten schauen wir uns direkt genauer an.

Durch die Kompressionstechnik mittels einer mechanischen Schaufel kommt der Saugroboter ohne eine herkömmliche Absaugstation aus. Deshalb entfällt auch das lästige Absauggeräusch, das entsteht, wenn der Roboter zurück in die Station fährt und seinen Staubbehälter leert. Der Schmutz wird stattdessen platzsparend im Staubbehälter des Saugroboters gelagert, welcher ein Volumen von 1.000 Milliliter besitzt. Dadurch sollst du ihn nur alle 60 Tage von Hand leeren müssen. Ein integriertes UV-Licht sorgt außerdem dafür, dass der im Schmutzbehälter gelagerte Staub desinfiziert wird.

Die Schaufel komprimiert den Schmutz im inneren des Staubbehälters

Da er ohne Absaug-, sondern nur mit einer kompakten und leichten Ladestation auskommt, ist der G10+ gut für Wohnungen mit wenig Platz geeignet. Er ist gleichzeitig aber super flexibel und kann beispielsweise bei Bedarf auch einfach in ein anderes Stockwerk bewegt werden. Optimal also für kleinere Wohnungen und große Häuser zugleich. Er benötigt obendrein keinen Einwegbeutel, was ihn langfristig sowohl kostengünstig als auch umweltfreundlich macht.

Das zweite spannende Feature sorgt für eine besonders effektive Reinigung. Und zwar ist das der ausfahrbare Wischmopp und die UltraReach Seitenbürste. In schwer zugänglichen Bereichen fahren diese automatisch aus, um den Schmutz aus allen Ecken in den Saugpfad des G10+ zu befördern. Der Mopp hält derweil permanent Kontakt mit Sockelleisten und Kanten, sodass deine Wohnung bis zum Rand komplett sauber ist.

Das steckt unter der Haube des Saugroboters

Und was kann der G10+ sonst so? Dank eines speziellen LiDAR-Navigationssystems soll der Roboter zielsicher durch deine Wohnung steuern. Eine KI verhindert dabei das Zusammenstoßen mit Hindernissen. In den zu reinigenden Räumen erkennt er über eine Kamera aktiv über 128 verschiedene Objekte. Den Wasserdurchfluss und die Saugkraft passt der G10+ währenddessen automatisch an den Grad der Verschmutzung an. Während der Reinigung erreicht er dabei eine maximale Saugkraft von 18.000 Pa. In schlecht beleuchteten Räumen knipst der Saugroboter ein LED-Licht an, wodurch ihm kein einziges Staubkorn entgeht.

Insgesamt schafft der G10+ mit einer Akkuladung bis zu 240 Minuten. Solltest du eine besonders große Wohnung haben, macht er sich bei niedrigem Akkustand automatisch zurück auf den Weg zur Ladestation.

Der Saugroboter mit kompakter Ladestation und App

Der G10+ reinigt nicht nur Hartböden, erkennt er einen Teppich, hebt er seinen Mopp automatisch um bis zu 10 Millimeter an, sodass dieser nicht nass wird. Über die zugehörige 3i-App kannst du das Reinigungsverhalten des Saugroboters zudem anpassen. Du entscheidest beispielsweise, ob er Hochflor-Teppiche auslassen oder ob er dort die Saugkraft erhöhen soll. In der App hast du auch die Möglichkeit, Reinigungspläne, No-Go-Zonen oder den Nicht-Stören-Modus einzustellen. Wer nicht immer das Handy herauskramen will, kann den G10+ auch über Google Assistant oder Amazon Alexa steuern.

Wenn du bisher keinen Saugroboter hast oder mit deinem aktuellen Gerät nicht zufrieden bist, ist der G10+ von 3i definitiv einen zweiten Blick wert. Der Saugroboter ist dank des aktuellen Rabatts für nur 359 Euro (mit dem Code G10DESAVE10) ziemlich fair bepreist und liefert trotzdem jede Menge spannender Features.