Doch was ist so besonders am Roborock Saros Z70, dass er schon jetzt als König der Saugroboter 2025 gehandelt wird? Der Saros Z70 ist nicht einfach nur ein weiterer Saugroboter – er ist eine technisch ausgeklügelte Haushaltshelferin. Mit einer Höhe von nur 7,98 cm kombiniert er beeindruckende 22.000 Pa Saugleistung. Das macht ihn aktuell zu einem der stärksten Saugroboter mit Wischfunktion auf dem Markt. Was bedeutet das für dich? Sauberere Böden in Rekordzeit. Doch das ist nicht der Kniff, der die Roborock-Neuheit der CES 2025 wirklich ausmacht.

Roborock Saros Z70: Der Alleskönner

Die neue Navigationstechnologie, das „StarSight Autonomous System 2.0“, ermöglicht es dem Saros Z70, bis zu 108 Hindernisse zu erkennen. Egal, ob Kabel, Schuhe oder andere Gegenstände – die 3D-Time of Flight-Sensoren und RGB-Kameras sollen dabei präzise und zuverlässig arbeiten. Und wenn du mal eigene Hindernisse definieren willst, kannst du das bequem über die App tun.

Die Krönung der Innovation ist jedoch der integrierte Greifarm. Der Roborock Saros Z70 kann deine Socken aufheben und in die Schublade räumen – ganz ohne dein Eingreifen. Das funktioniert bis zu einem Gewicht von 300 g. Damit kann der Greifarm auch andere kleine Gegenstände wie Sandalen oder Handtücher bewegen und sie so aus der Bahn befördern. Über die App kannst du sogar festlegen, welche Objekte er anheben soll – Wie gut das funktioniert, muss freilich ein Test zeigen, aber die Idee und überhaupt die Möglichkeit dazu, ist schon ein großer Schritt.

Die Saros-Serie im Überblick

Saros 10: Flach und effizient. Er kann seine Wischplatte in der Station ablegen, wenn er nur saugen soll.

Flach und effizient. Er kann seine Wischplatte in der Station ablegen, wenn er nur saugen soll. Saros 10R: Eine Lite-Version mit rotierenden Wischmopps und einer 80-Grad-Heißwasser-Moppwäsche für eine gründliche Reinigung.

Der Saros 10 und 10R nutzen ebenfalls verbaute Systeme zur Hinderniserkennung, um Kollisionen und Verheddern zu vermeiden. Sie verzichten aber auf den Greifarm und es gibt einige kleinere Abstriche, bei der Saugkraft.

Die Preise für die neuen Roborock-Modelle sind noch nicht offiziell bekannt, aber Experten schätzen den Saros Z70 auf etwa 1.500 Euro. Ebenfalls noch nicht bekannt sind die Preise der beiden herkömmlichen neuen Modelle. Diese werden wohl auf der CES 2025 in Las Vegas noch nachgereicht. Spätestens dann wird dieser Artikel noch einmal aktualisiert.