Summer Game Fest 2025: Diese Highlights dürfen Fans nicht verpassen

Das Summer Game Fest 2025 beginnt am 6. Juni um 23 Uhr deutscher Zeit. Die Eröffnungskonferenz dauert etwa zwei Stunden. Danach folgt ein Marathon von Keynotes, der am 9. Juni mit der Enthüllung von Death Stranding 2 seinen krönenden Abschluss findet. Die Konferenzen werden bis in die späten Abendstunden andauern. Das vollständige Programm findest du unten. Weiter unten in diesem Artikel haben wir eine Auswahl an Konferenzen zusammengestellt, die du auf keinen Fall verpassen solltest.

Summer Game Fest 2025: Das ist das Programm

Die unten aufgeführte Liste enthält alle Vorträge, die auf dem Summer Game Fest 2025 stattfinden. Die Zeiten sind in deutscher Zeit angegeben. Mit „alle“ sind dabei alle offiziell angekündigten und geplanten Konferenzen gemeint. Sony hat seine traditionelle State of Play-Konferenz noch nicht angekündigt. Auch Informationen zur Nintendo Direct stehen noch aus, obwohl Sony die Switch 2 am 5. Juni auf den Markt bringt.

Datum Uhrzeit Eröffnungskonferenz 6. Juni 2025 23 Uhr Days of the Devs (Tage der Entwickler) 7. Juni 2025 7 Uhr Devolver Digital Direct 7. Juni 2025 2 Uhr IOI Showcase 7. Juni 2025 3 Uhr Wholesome Direct 7. Juni 2025 18 Uhr Women-led Games Showcase 7. Juni 2025 19 Uhr Latin American Games Showcase 7. Juni 2025 20 Uhr South East Games Showcase 7. Juni 2025 21 Uhr Green Games Showcase 7. Juni 2025 22 Uhr Future Game Show 7. Juni 2025 22 Uhr Frosty Games Fest 8. Juni 2025 1 Uhr IGN Live 8. Juni 2025 18:30 Uhr Xbox Showcase + The Outer Worlds 2 8. Juni 2025 19 Uhr PC Gaming Show 8. Juni 2025 21 Uhr IGN Live 9. Juni 2025 17:30 Uhr Death Stranding 2 9. Juni 2025 4 Uhr

Diese Highlights solltest du nicht verpassen

Diese subjektive Liste konzentriert sich auf eine Handvoll Konferenzen, deren Ankündigungen – potenziell – die interessantesten sind. Die Eröffnungskonferenz ist nicht erwähnt. Aber wir laden dich natürlich ein, sie zu besuchen. Es ist die Hauptkonferenz, die Geoff Keighley moderiert und den Schleier über vielen Spielen, Weltpremieren und so weiter lüften dürfte.

IOI Showcase

Eine letzte Präsentation von MindsEye ist geplant

Datum: 07.06.2025 um 03.00 Uhr

Wo man es sehen kann: Youtube

Diese Konferenz wird sehr spät stattfinden. Es wird erwartet, dass IO Interactive kommende Inhalte und Kooperationen rund um Hitman World of Assassination vorstellen wird. Es wird auch eine Präsentation von MindsEye kurz vor der Veröffentlichung geben. Am interessantesten ist jedoch die Enthüllung von First Light, dem berühmten Projekt für ein James-Bond-Spiel.

Future Games Show Summer Showcase

Die Future Games Show wird von Laura Bailey (Abby in The Lost of Us Part II) und Matt Mercer (Vincent Valentine in Final Fantasy VII Rebirth) moderiert

Datum: 07.06.2025 um 22.00 Uhr

Wo man es sehen kann: Youtube und Twitch

Die Konferenz verspricht Weltpremieren, exklusive Demonstrationen, Interviews mit Entwicklern und neue Trailer von über 40 Spielen zu zeigen. Bestätigt wurden u. a. die Spiele Directive 8020, Mafia: The Old Country und Crisol: Theater of Idols.

Xbox Game Showcase

Im Anschluss an das Xbox Game Showcase wird The Outer Worlds 2 vorgestellt

Datum: 08.06.2025 um 19.00 Uhr

Wo man es sehen kann: Youtube und Twitch

Der Xbox Games Showcase wird uns einen Einblick in die nicht mehr ganz so exklusiven Spiele der Xbox Game Studios und Titel von Drittanbietern geben. Die Spiele im „Day One Game Pass“ sind besonders interessant, da diese Titel sofort spielbar sind, wenn Ihr den Game Pass abonniert habt. Unmittelbar nach dem Xbox Games Showcase wird Obsidian Entertainment seine eigene direkte Präsentation von The Outer Worlds 2 erhalten. Wir werden mehr über die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Science-Fiction-RPGs erfahren.

PC Gaming Show

Die PC Gaming Show wird sich in diesem Jahr auf tragbare PC-Konsolen konzentrieren

Datum: 08.06.2025 um 21.00 Uhr

Wo man es sehen kann: Youtube und Twitch

Die PC Gaming Show, die vom Medienunternehmen PC Gamer veranstaltet wird, gehört zu den traditionellen Konferenzen. In diesem Jahr wird es jedoch eine Reihe von Exklusiv- und Weltpremieren von über 50 Spielen für PC, Steam Deck, Linux und MacOS geben. Handheld-Konsolen wie das Steam Deck und alle seine Konkurrenten wie das Asus Rog Ally werden dieses Jahr besonders hervorgehoben.

Death Stranding 2: Spielpremiere

Die Weltpremiere der Fortsetzung des Spiels von Hideo Kojima wird das Summer Game Fest 2025 abschließen

Datum: 09.06.2025 um 04:00 Uhr

Wo man es sehen kann: Youtube

Die Fortsetzung des Spiels, das alle PowerWash Simulator oder Spray Paint Simulator inspiriert hat. Die Konferenz wird von Hideo Kojima, dem Schöpfer des Spiels, und Geoff Keighleyn, dem Schöpfer des Summer Game Fest, moderiert. Beide werden von einem Teil der Besetzung von Death Stranding 2: On The Beach begleitet. Außerdem wird es eine weitere Preview geben, nur wenige Tage vor der Veröffentlichung des Spiels am 26. Juni.