Dreame macht's vor: Dieser Saugroboter wird der neue Maßstab

Dreame zeigt der Konkurrenz, wie es geht – mal wieder. Dieses Mal fokussiert sich Roborocks größter Saugroboter-Konkurrent auf die Mittelklasse. Mit dem L40 Ultra AE gibt es ab sofort einen echten Preis-Leistungs-Kracher für deutlich unter 1.000 Euro. Trotz des vergleichsweise geringen Preises überzeugt der Saug- und Wischroboter mit zahlreichen technischen Besonderheiten, die an ein Premium-Modell erinnern. Was die smarte Putzhilfe alles draufhat und warum das in unseren Augen der neue Maßstab für Saugroboter ist, liest du in diesem Beitrag.

Dreame L40 Ultra AE: Neuer Preis-Leistungs-Kracher

Der L40 Ultra AE von Dreame ist der nächste Beweis des Herstellers, dass auch kostengünstigere Modelle es mit Premium-Saugrobotern aufnehmen können. Im neuen Modell steckt eine Saugkraft von 19.000 Pa – fast so viel wie beim Top-Modell von Dreame, dem X50 Ultra Complete (zum Test). Der Lieferumfang umfasst gleich zwei Hauptbürsten für das Gerät. Eine ist die TriCut-Bürste, die einen integrierten Haarschredder beinhaltet. Richtig gelesen, dieser Saugroboter zerschneidet eingesaugte Haare. Außerdem verspricht der Hersteller, dass die Nutzung der TriCut-Bürste für ein effizienteres Reinigungsergebnis auf Teppichen sorgen soll.

Dreame L40 Ultra AE

Auch in Bezug auf die Wischleistung musst du keine Kompromisse eingehen. Der (in Fahrtrichtung) rechte Wischmopp wird in Ecken ausgefahren. Das Gesamtpaket wird durch das Dock vollendet. Dreame packt in die 45,7 × 34 × 59 cm große Station viele Funktionen für die Wartung. Die Servicestation saugt den Staubbehälter ab, reinigt und trocknet die Wischausrüstung des Roboters. Überraschend ist, dass sich der Hersteller dafür entschieden hat, eine automatisierte Putzmittelzufuhr mit aufzunehmen. In der Station gibt es einen zusätzlichen Tank, wo du eine Reinigungslösung deiner Wahl hinzugeben kannst.

Erste Einordnung: Wie kommt dieser Preis zustande?

Der Dreame L40 Ultra AE ist das nächste Ausrufezeichen des renommierten Saugroboter-Herstellers. Es ist uns wirklich ein Rätsel, wie Dreame diesen Saug- und Wischroboter für nur 699 Euro im Handel anbieten kann. Selbst wenn der Hersteller einen Preis von 999 Euro aufgerufen hätte, wäre Kritik unangebracht gewesen. Die Saugkraft erinnert an Dreames Top-Modell, die Station weist zahlreiche Funktionen auf und nicht zu vergessen gibt es einen erweiterbaren Wischmopp im Roboter. Wer also nach einem preiswerten Premium-Modell sucht, sollte den Dreame L40 Ultra AE definitiv auf dem Zettel haben.