Nur wenige kennen es: Das beste Saugroboter-Feature, über das keiner redet

Alle Saugroboter haben eine unterstützende App. Darin können Nutzer die Reinigung anpassen, Zeitpläne erstellen oder das Verhalten auf bestimmten Bodenbelägen einstellen. Allgemein gilt: Je teurer ein Saugroboter, desto mehr Funktionen integrieren Hersteller in die Software. Dabei gibt es eine Funktion, die die Bedienung eines Staubsaugerroboters deutlich vereinfacht, aber zu wenig Beachtung findet.

Über diese Saugroboter-Funktion spricht kaum jemand

Marken wie Roborock und Dreame haben es fast schon perfektioniert. Sie integrieren eine Vielzahl an Funktionen in die Apps der Saugroboter. Von Reinigungsstufen, Wartungsfunktionen oder dem Verhalten auf Bodenbelägen – die Softwares bieten ein fast schon endloses Portfolio an Einstellungsmöglichkeiten. Eine Funktion, die sich in den weiteren Einstellungen verbirgt, ist der eigentliche Gamechanger. Dabei handelt es sich um den Matter-Support und die Option, Saugroboter in ein bestehendes Smart Home-System zu integrieren.

Im Smart Home kann die Reinigung gestartet und nach eigenen Vorlieben eingestellt werden. Zusätzlich können Räume festgelegt werden, die der Putzroboter sich vorknöpfen soll. Besonders interessant ist ferner die Option, den Saugroboter via Smart-Home-Automatisierungen mit anderen smarten Geräten wie Smart Locks oder intelligenten Lampen zu koppeln. Du kannst zum Beispiel festlegen, dass der Roboter die Reinigung starten soll, sobald das Smart Lock die Tür hinter dir geschlossen hat. So musst du nicht jedes Mal die Reinigung manuell einstellen und entgehst noch dazu dem Lärm des Roboters.

Diese Roboter erhalten Matter-Support

Im Oktober 2023 feierte der Matter-Support für Saugroboter sein Debüt. Nutzer können die Putzhilfen in Smart Homes wie Apple Home, Google Home oder Samsung SmartThings steuern. Und das vollkommen herstellerunabhängig. Seit Ende 2023 gibt es Saugroboter-Modelle mit Matter-Zertifizierung. Weitere Modelle erhielten die Unterstützung per Firmware-Update. Das sind die Roboter, die über die Matter-Zertifizierung verfügen:

Beim Betrachten der Liste fallen zwei Dinge auf. Wo sind die Dreame-Saugroboter? Vom größten Konkurrenten Roborocks fehlt überraschenderweise jede Spur. Jedoch hat der Hersteller bereits angekündigt, dass kommende Modelle den Matter-Support erhalten werden. Zweitens: Es sind keine Budget-Saugroboter in der Liste enthalten. Die Übersicht umfasst lediglich Roboter aus dem 1.000-Euro-Bereich. Aktuell halten sich Hersteller noch bedeckt dazu, ob und wann erschwingliche Saugroboter vom Feature profitieren.