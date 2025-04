Neu: Top-Saugroboter startet auf dem Markt – und ist direkt 200 Euro günstiger Lisa Krüger 3 Minuten

Nagelneue Technik direkt deutlich günstiger? Genau das verspricht ECOVACS rund um seinen neuesten Saugroboter. Was das Haushaltsgadget dabei so besonders macht und was die Produktneuheit zum Launch kostet, erfährst du hier.