Neue Strategie bei Saugrobotern: Roborock zeigt, was andere Hersteller wieder kopieren werden

Wenn du nach einem leistungsstarken Saug- und Wischroboter suchst, wirst du vor allem auf eine Marke häufig stoßen: Roborock. Dieser Hersteller hat in der Vergangenheit immer wieder mit technischen Neuheiten für Furore gesorgt, die von Konkurrenten nach kurzer Zeit kopiert wurden. Ein Beispiel: nachdem Roborock mit dem Qrevo Curv ein Modell an den Start gebracht hat, das bis zu 4 cm hohe Türschwellen erklimmen konnte, antwortete der größte Konkurrent Dreame mit einem ähnlich funktionsreichen Roboter.

Einen Knackpunkt haben alle Roborock-Saugroboter – sie liegen im oberen Preissegment und Angebote gibt es seltener, als das bei der Konkurrenz der Fall ist. Genau hier setzt Roborock mit einem neuen genialen Clou an, den direkte Konkurrenten höchstwahrscheinlich wieder kopieren werden. Was der Saugroboter-Riese plant und warum das neueste Modell zeigt, was die Zukunft bereithält, verrate ich dir in diesem Artikel.

Roborock Qrevo CurvX: Ein Mix aus den drei besten Roborock-Saugrobotern

Der Roborock Qrevo CurvX hinterlässt im ersten Moment Fragezeichen. Das aber im positiven Sinne. Mit einer Saugkraft von 22.000 Pa reiht sich der Qrevo CurvX zu den Top-Modellen ein. Nicht einmal der Saugroboter mit Greifarm, der Roborock Saros Z70 (zum Test) hat mehr Leistung. Wenig überraschend soll die Entfernung von Tier- oder Menschenhaare sowie die Tiefenreinigung von Teppichen kein Problem sein. Hinzu kommt, dass sowohl die Seiten- als auch die Hauptbürste so konzipiert sind, dass sich selbst hier keine Haare verheddern können.

Einen besonderen Fokus genießt das Wischsystem. Die Wischleistung ist nun doppelt so stark wie beim Vorgänger. Besonders in Hinblick auf die neuartige Wischfunktion der Ecovacs-Saugroboter, X8 Pro Omni (zum Test) und X9 Pro Omni (zum Test) ist ein direkter Vergleich spannend. Diese haben anders als bei Saugrobotern üblich eine Wischwalze, die nach außen fährt.

Aus meiner Sicht eigentlich nicht notwendig, hat Roborock sogar an der Navigationstechnologie geschraubt. Warum nicht notwendig? Weil diese meiner Meinung nach bei Roborock-Saugrobotern für gewöhnlich auf absolutem Top-Niveau ist. Modelle des Herstellers sind in der Lage, Gegenstände rechtzeitig zu erkennen, ohne gegen diese zu fahren. Das Navi-System entspricht dem des Saros 10 (zum Test). Konkret sind ein ausfahrbares LDS-Modul (Laser-Diatanz-Sensor) und ein ToF-Sensor für die Orientierung des Saugers verantwortlich. Das ist ein Grund, warum der Saugroboter gerade einmal 7,98 cm misst.

Die Station sieht aus, wie die des Vorgängers. Ein ungewöhnlicher Iglo-Look. Die Funktionen nehmen dir die gesamte Wartung ab. Es gibt eine Absaugfunktion sowie eine Moppreinigung und Trocknung.

Für wen lohnt sich der Roborock Qrevo CurvX?

In meinen Augen hat der Roborock Qrevo CurxV alle Voraussetzungen, um ein Flaggschiff-Killer zu sein. Gleichzeitig zeigt der Hersteller, wie die Stategie für die Zukunft aussehen kann und wird. Saug- und Wischroboter für 1.500 Euro sind viel zu teuer. Nur wenige können sich diese leisten. Zum anderen sind genau diese Luxus-Modelle kein Muss, wenn du einen Spitzen-Putzroboter haben möchtest. Roborock schafft es mit dem Qrevo CurvX seine drei besten Roboter-Modelle in einem Gerät zu verpacken und dabei noch am Preis zu schrauben. Der Robrorock Qrevo CurvX kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.199 Euro. Ein Kostenpunkt, der für Roborock-Verhältnisse wie ein Schnapper wirkt.