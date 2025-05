Du möchtest dein Zuhause smart machen, bist dir aber noch nicht sicher, mit welchem Kommunikationsprotokoll du arbeiten möchtest? Beim Hersteller Aqara musst du dich nicht entscheiden. Dank Dual Protokoll kannst du dich bei der Einrichtung zunächst für eines der Netzwerke entscheiden, aber später trotzdem problemlos wechseln, um mit verschiedenen Systemen kompatibel zu sein. Wer jetzt nur Bahnhof verstanden hat – keine Sorge. Wir starten einfach ganz von vorn und erklären dir, was du für ein reibungslos funktionierendes Smart Home wissen musst.

Zigbee oder Thread? Das hat es mit den Kommunikationsprotokollen auf sich

Wer mit dem Gedanken spielt, sich Smart Home Geräte zuzulegen, kommt nicht drumherum, sich mit den verschiedenen Kommunikationsprotokollen dieser auseinanderzusetzen. Kurz erklärt: Über dieses Protokoll kommunizieren die Einheiten untereinander. Über diesen Weg kann eine reibungslose Funktionsweise gewährleistet werden. Neben Wi-Fi oder Bluetooth kommunizieren manche Smart Home Produkte via Zigbee oder Thread. Der Haken dabei: Die beiden Protokolle sind untereinander nicht direkt kompatibel. Will heißen: Ein Thread-Gerät funktioniert nicht automatisch in einem Zigbee-Netzwerk.

Wenn du jetzt planst, mehrere Smart Home Einheiten in deine vier Wände zu bringen, ist es also wichtig, dass diese ein gemeinsames Protokoll verwenden, ansonsten wird die Steuerung schnell ziemlich komplex. Dann musst du beispielsweise mehrere Hubs, Apps und Ökosysteme pflegen. Ein weiteres Problem: Wenn du in Zukunft das Ökosystem ändern willst, musst du viel Geld in neue Geräte investieren.

Mit Aqara Dual Protokoll Geräten geht beides!

Die Lösung dieser Problematik kommt von Aqara. Der Hersteller entwickelt Smart Home Geräte mit der sogenannten Dual-Protokoll-Technologie, die sich je nach Wunsch ins Zigbee- oder Thread-Netzwerk einbinden. Beim Einrichten dieser entscheidest du dich für eines der beiden und bist so um einiges flexibler.

Mit einem Dual Protokoll fähigen Produkt von Aqara musst du dich also nicht stundenlang in die Vor- und Nachteile der verschiedenen Protokolle einarbeiten. Und auch in Zukunft profitierst du von der Technologie. Du kannst das Smart Home Ökosystem frei nach Wunsch in der Zukunft ändern. Entscheidest du dich für den Zigbee-Modus, stehen dir sogar einige Aqara exklusive Funktionen in der Aqara Home App zur Verfügung. Je nach Gerät könnte das etwa Gesichtserkennung oder eine Fernsteuerung sein. Perfekt also für fortgeschrittene Nutzer, die noch mehr Funktionen wollen und bereits einen passenden Aqara Hub besitzen. Der Thread-Modus eignet sich hingegen optimal, wenn du deine Aqara-Geräte in das Matter-kompatible Ökosystem von Drittanbietern integrieren möchtest. Das funktioniert, ohne dass du einen separaten Hub kaufen müsstest. Die Integration erfolgt über den Matter-Controller deines aktuellen Ökosystems, vorausgesetzt dieser verfügt über einen Thread-Border-Router. Aber keine Sorge, viele Matter-Controller auf dem Markt verfügen über diese Funktion.

Aber welche Produkte supporten nun Dual Protokoll? Im Folgenden stellen wir dir eine Auswahl an Modellen vor, die bereits mit dieser Technologie ausgestattet sind. Klick dich gern durch die Angebote, und wer weiß, vielleicht ist auch etwas für dich dabei.

Diese Smart Home Geräte unterstützen Dual Protokoll

Wir starten mit einem smarten LED-Leuchtmittel von Aqara. Die LED Bulb T2 erstrahlt nicht nur in warmen oder kalten Weißtönen, sondern kann ebenso über 16 Millionen Farben darstellen. Du kannst dich hier wahlweise für das Thread-Protokoll entscheiden und profitierst dann von einer Integration mit Matter-fähigen Ökosystemen (wie Apple Home, Alexa oder Google Home). Oder du wählst das Zigbee-Protokoll über den Aqara-Hub und greifst so auf exklusive Features wie Lichtübergänge oder dynamische Lichteffekte zurück. Die Version mit abstimmbaren Weißtönen (CCT) gibt es auf Amazon und kostet dich 19,99 Euro.

Die Aqara LED Bulb T2

Wenn du dich mit Smart-Home-Steuerungen vertraut machen möchtest, solltest du dir den Aqara Light Switch H2 nicht entgehen lassen. Dieser Schalter ist in zwei Versionen erhältlich: mit 1-Kanal-Taster und mit 4 2-Kanal-Taster. Dank seiner innovativen Technik kann er sowohl in Häusern mit als auch ohne Neutralleiter eingesetzt werden, was die Installation vereinfachen soll. Darüber hinaus kannst du damit nicht nur Lichter, sondern auch andere Geräte oder Smart-Home-Szenen steuern, sofern du die Tasten für die drahtlose Steuerung konfigurierst. Kostenpunkt: von 41,99 € bis 44,99 Euro bei Amazon.

Der Aqara Light Switch H2

Um deine neue smarte Lampe dimmen zu können, kannst du auf den Dimmer Switch H2 zurückgreifen. Er ermöglicht dir flimmerfreie Übergänge für den kompletten Helligkeitsbereich der Glühlampe. Er funktioniert sowohl mit Neutralleiter als auch ohne, was die Montage sehr einfach machen soll. Es gibt ihn in Weiß oder Schwarz und Aqara verlangt hierfür 49,99 Euro.

Der Dimmer Switch H2

Das W100 Thermostat überwacht hingegen die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit des Raumes, in dem du es anbringst. Über zusätzliche Sensoren (separat erhältlich) kannst du auch auf einem Gerät die Daten von anderen Zimmern abrufen. Das Thermostat kann allerdings nicht nur das Klima aufzeigen; verbindest du es mit einem Hub M3 und beispielsweise deiner Klimaanlage, kannst du darüber ebenso die Raumtemperatur regeln. Das W100 läuft mit Batterien und soll eine Lebensdauer von über zwei Jahren mitbringen. Es kostet dich 39,99 Euro.

Das Aqara Thermostat W100

