Amazon: Jetzt wird's billig

Wer etwas bei Amazon bestellt, sollte vorher möglichst eine Preissuchmaschine anwerfen und etwa bei idealo nachsehen, ob es den gewünschten Artikel woanders günstiger gibt. Denn: Nicht immer hat Amazon den niedrigsten Preis. Inzwischen vergleichen viele Nutzer die Preise der US-Plattform aber auch mit denen von China-Shops wie Temu oder AliExpress. Und das kann sich so richtig lohnen. Amazon ist das ein Dorn im Auge, weshalb man nun reagiert.

Amazon: Neues Pendant zu Temu und AliExpress

Ein Beispiel: Ein Notizbuch mit Ledereinband kostet bei Amazon mit Versand rund 13 Euro. AliExpress bietet das exakt gleiche Notizbuch für gut 5 Euro inklusive Versand an. Ja, es kommt nicht in vier, sondern möglicherweise erst in neun Tagen an. Aber wenn man ehrlich ist: Die wenigsten Dinge, die man in einem Online-Shop bestellt, benötigt man innerhalb eines Tages. Das hat Amazon nun offenbar auch begriffen. Mit „Haul“ eröffnete der Konzern bereits Ende des vergangenen Jahres einen eigenen „China-Shop“ in den USA. Nun kommt Amazons Temu-Abklatsch nach Europa.

Der Vorteil von Haul gegenüber dem „normalen“ Amazon? Vor allem die niedrigen Preise. Wer schon mal in Online-Shops von AliExpress oder Temu war, weiß, dass es hier ein Sammelsurium von Tinnef, Krimskrams und anderen Dingen zu wahrlich niedrigen Preisen gibt. Amazon kann da nicht mithalten. Mit Haul (übersetzt: Beute oder Fang) will man das aber versuchen und seine Kunden in eine endlose Schnäppchenwelt entführen. Doch es gibt auch Nachteile.

Zwar sind die Preise extrem niedrig. Doch wer nach Markenware sucht, wird bei Amazon Haul enttäuscht. Und: Auch bei den Lieferzeiten muss man sich gedulden. Statt noch am selben oder am nächsten Tag, bekommt man seine Bestellung schon mal erst zwei Wochen später.

„Wir wissen, dass unsere Kunden sparen wollen“

„Wir arbeiten ständig daran, unseren Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten, und dies ist eine weitere Möglichkeit, niedrige Preise für eine große Auswahl an Produkten anzubieten“, erklärt ein Amazon-Sprecher. „Wir wissen, dass unsere Kunden heute mehr denn je sparen wollen, und wir freuen uns, dass wir ihnen über die Shopping-App, die sie bereits kennen und lieben, noch mehr Möglichkeiten bieten können.“

Nach dem Start in den USA im vergangenen November, ist Haul jetzt auch in Europa gestartet. Den Anfang macht Großbritannien, wo Amazon zufolge bereits „Tausende Produkte für 20 Pfund oder weniger verfügbar sind. Ob und wann Amazon seinen Temu-Klon auch nach Deutschland bringt, ist noch unklar. Der hiesige Markt ist aber so attraktiv für den US-Konzern, dass es vermutlich nicht mehr lange dauern wird, bis Haul auch hierzulande verfügbar ist.

