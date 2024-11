In Deutschland hat Amazon im vergangenen Jahr rund 850 Millionen Pakete versendet. Im Schnitt bekommt damit jeder Deutsche zehn Pakete von Amazon pro Jahr. Aber: Seit einiger Zeit sind Online-Shops aus China auf dem Vormarsch. Temu oder Shein sind zu beliebten und vor allem günstigen Amazon-Alternativen geworden. Auch deshalb, weil man Produkte bei Temu zu unwahrscheinlich niedrigen Preisen bekommt. Zum Teil gibt es diese Produkte auch bei Amazon, allerdings für den doppelten oder gar dreifachen Preis. Dagegen will der US-amerikanische Konzern jetzt etwas tun und hat einen neuen Billig-Online-Shop eröffnet.

Amazon: Das ist das Problem

Wer etwas bei Amazon bestellt, sollte vorher möglich eine Preissuchmaschine anwerfen und bei idealo oder guenstiger.de nachsehen, ob es den Artikel woanders günstiger gibt. Zumindest dann, wenn man Geld sparen möchte. Bei Produkten aus dem Technik-Bereich unterbietet etwa MediaMarkt immer wieder die Preise von Amazon. Aktuelles Beispiel: Der Lautsprecher Marshall Emberton II, den es bei MediaMarkt oder Saturn für 79 Euro gibt, während Amazon 113 Euro verlangt.

Inzwischen vergleichen viele Nutzer die Preise von Amazon aber auch mit denen von China-Shops wie Temu, AliExpress oder Shein. Und das kann sich so richtig lohnen. Ein Beispiel: Ein Notizbuch mit Ledereinband kostet bei Amazon mit Versand rund 13 Euro. AliExpress bietet das exakt gleiche Notizbuch für gut 5 Euro inklusive Versand an. Ja, es kommt nicht in vier, sondern möglicherweise erst in neun Tagen an. Aber wenn man ehrlich ist: Die wenigsten Dinge, die man in einem Online-Shop bestellt, braucht man innerhalb eines Tages. Der US-Konzern hat das nun offenbar begriffen und eröffnet mit Haul einen eigenen „China-Shop“.

Preis für ein und dasselbe Notizbuch bei Amazon und AliExpress

Wer bei Haul bestellt, muss, so Amazon, ein bis zwei Wochen auf das Produkt warten. Der Grund: Die Artikel kommen, wie bei Temu und Co., direkt aus China. Produkte gibt es unter anderem aus den Bereichen Mode, Heim, Lifestyle oder Elektronik. Der US-Konzern spricht von „mehr als 300 Millionen Produkten in mehr als 35 Produktkategorien“. Und wie in China-Shops purzeln auch in Amazons neuem Online-Shop ordentlich die Preise. „Alle Artikel kosten höchstens 20 US-Dollar, die meisten davon 10 US-Dollar oder weniger und einige Artikel kosten nur 1 US-Dollar“, heißt es. Und da Amazon die Preise in Dollar angibt: Ja, Haul ist derzeit und zunächst nur für US-amerikanische Nutzer erreichbar.

Niedrige Preise, Rabattsysteme, ein auffälliges Design: Hat man Haul einmal gesehen, könnte man meinen, man befindet sich im Online-Shop von Temu. Doch während Temu, AliExpress oder Shein in Deutschland verfügbar sind und die Deutschen mit Artikeln aus China beliefern, macht es Amazon noch nicht.

