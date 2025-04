WhatsApp-Nutzer ausgesperrt: Meta deaktiviert nützliche iPhone-Features

Die Tech-Giganten von Mark Zuckerberg und Tim Cook sind bereits seit einiger Zeit alles andere als Freunde. Dieser Zwist zwischen den beiden Unternehmen betrifft nun auch reguläre Nutzer von WhatsApp und diversen anderen Apps von Meta. Die Entwickler hinter diesen Anwendungen haben sich dazu entschieden, nützliche Funktionen zu deaktivieren, die deutsche iPhones erst seit einigen Wochen nutzen dürfen. Die Rede ist von Apple Intelligence und vor allem den darin enthaltenen Schreibwerkzeugen.

Meta deaktiviert Funktionen in WhatsApp, Instagram und mehr

Wie das brasilianische Blog Sorcererhat Tech schreibt, fehlen in Apps wie Facebook, Instagram, Messenger, Threads und eben auch WhatsApp die Schreibhilfen von Apple Intelligence. Diese kannst du, die passende iPhone-Hardware vorausgesetzt, normalerweise in Textfeldern aktivieren. Sie helfen dir dabei, deine Texte zu korrigieren oder anders zu formulieren. Auf all das musst du verzichten, wenn du die Messenger und andere Apps von Meta benutzt.

Entwickler können selbst entscheiden, welche Funktionen der Plattform – also zum Beispiel iOS – sie in ihrer App nutzen wollen. Statt dem Anwender die Entscheidung zu überlassen, ob sie Apples AI-Features nutzen wollen oder nicht, hat Meta dir hier diese Option genommen. Ähnlich sieht es bei der hauseigenen Meta AI und der dazugehörigen blauen Schaltfläche aus, die du aktuell in WhatsApp nicht vollständig deaktivieren kannst.

Apple Intelligence ist seit iOS 18.1 auf dem iPhone verfügbar. Deutsche Nutzer dürfen die Künstliche Intelligenz allerdings erst mit einiger Verspätung seit iOS 18.4 aktivieren. Über die genauen Gründe für Metas Entscheidung, diese AI-Funktionen in WhatsApp & Co. nicht zu unterstützen, kann derzeit nur spekuliert werden.

Die beiden Unternehmen stehen unter anderem seit Apples Einführung der Werbeblockade in Form der sogenannten „App Tracking Transparency“ auf Kriegsfuß. Diese soll Meta mehrere Milliarden an Einnahmen gekostet haben. Des Weiteren hat sich Apple laut Aussagen des Wall Street Journals im Jahr 2024 nach Unterhaltungen mit der Facebook-Mutter dazu entschieden, Metas KI nicht in die Betriebssysteme zu integrieren. Als Grund für diese Absage wurden Datenschutzbedenken genannt. Stattdessen kannst du bislang exklusiv nur ChatGPT von OpenAI auswählen.