Updates für dein iPhone, iPad und mehr: Das sind die Neuheiten

Für iPhone-Nutzer in der EU ist Apple Intelligence die größte Neuheit in iOS 18.4. Das Update kannst du ab sofort über die Einstellungen deines Smartphones installieren. Aber auch in Regionen wo die AI-Funktionen bereits vorhanden waren, gibt es noch eine Reihe weiterer Neuheiten. Wie üblich behebt das Update diverse Fehler und schließt eine lange Liste von Sicherheitslücken. Es ist also eine gute Idee die neue Software schnellstmöglich zu installieren. Zeitgleich zum iPhone-Update hat Apple auch iPadOS 18.4, macOS 15.4, visionOS 2.4 und tvOS 18.4 zum Download bereitgestellt.

iOS 18.4: Die wichtigsten Neuheiten auf deinem iPhone

Wie bereits angesprochen beinhaltet iOS 18.4 acht neue zusätzliche Sprachen von Apple Intelligence. Dazu gehören Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und vereinfachtes Chinesisch. Hinzukommen zwei neue Varianten von Englisch für Singapur und Indien. Das bedeutet, dass du beispielsweise auf deinem deutschen iPhone ab sofort die KI-Schreibtools, Genmoji, den Image Playground und viele andere AI-Features nutzen kannst.

Neu für alle unterstützten Regionen sind die Priorisierten Mit­teilungen. Die ins System integrierte KI von iOS 18.4 wertet eingehende Nachrichten aus. Wurde eine Mitteilung als kritisch eingestuft, wird diese auf dem Sperrbildschirm explizit hervorgehoben. Das Verpassen von wichtigen Textnachrichten soll damit der Vergangenheit angehören.

Voraussetzung zur Nutzung von Apple Intelligence ist ein iPhone 15 Pro oder neuer. Besitzer des 15 Pro und Pro Max sowie iPhone 16e können außerdem ab sofort Visual Intelligence nutzen. In iOS 18.4 kannst du dieses Feature mit der Aktionstaste oder über das Kontrollzentrum öffnen. Zuvor war noch ein Apple-Smartphone mit Kamerasteuerung erforderlich.

Gleichzeitig lockt Apple aber auch mit einer Reihe neuer Emojis zur Installation des Updates. Insgesamt sind es acht neue Symbole, die du ab sofort zum Beispiel in WhatsApp an deine Freunde verschicken kannst.

Die neuen Emojis in iOS 18.4

Neue Audio-Features für iPhone und iPad

Neu ist aber auch ein Feature im Kontrollzentrum auf deinem iPhone. Nach der Installation von iOS 18.4 kannst du aus vier Umgebungsmusiken wählen. Zur Auswahl stehen dir Schlaf, Chill, Produktivität und Wohlbefinden. Das Feature ist kostenlos und erfordert auch kein Abo von Apple Music. Du kannst es nach der Aktivierung des Kontrollzentrums über den Druck auf das Plus-Symbol oben links und dann „Steuerelement hinzufügen“ ganz unten einrichten. Die vier separaten Schaltflächen sind unter „Umgebungsmusik“ zu finden.

In den vier Genres stehen dir jeweils vier Wiedergabelisten zur Auswahl. In der Schlaf-Umgebung sind es beispielsweise Musik zum Einschlafen, Bedtime Beats, Klangbäder und Einschlafen mit Klaviermusik. Die Wiedergabeliste kannst du ebenfalls im Kontrollzentrum auswählen. Die Option erreichst du erneut nach einem Druck auf das Plus-Symbol. Danach tippst du auf eine der hinzugefügten Schaltflächen, um die Playlist auszuwählen.

iOS 18.4 beinhaltet aber auch eine vollständig neue App. Die „Apple Vision Pro“-App dient als Begleiter für Besitzer von Apples AR-/VR-Headset. Hier findest du alle Neuheiten, die für dich auf der Vision Pro interessant sein könnten. Aktuell bewirbt der iPhone-Hersteller hier beispielsweise das Metallica-Konzert, welches als Teil von Apple Immersive verfügbar ist.

Die oben genannten Neuheiten in iOS 18.4 sind wie üblich auch Teil von iPadOS 18.4. Zeitgleich hat Apple aber auch macOS 15.4 und visionOS 2.4 vorgestellt. Während du auf dem Mac ebenfalls die lokalisierten Features von Apple Intelligence nutzen kannst, fehlen diese für die Vision Pro. Hier steht AI weiterhin nur in US-Englisch bereit.

Aufgrund der langen Liste der geschlossenen Sicherheitslücken in iOS 18.4, solltest du das Update zeitnah auf deinem iPhone installieren. Aber auch Nutzer anderer Apple-Geräte sollten nicht lange mit der Aktualisierung warten.