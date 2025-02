Durchbruch bei Apple: Darauf haben deutsche Nutzer Monate gewartet

Neue Funktionen per Update sind Apple-Fans nicht neu. Immer wieder schiebt der Hersteller aus Cupertino neue Features durch den Äther auf die Geräte der Nutzer. Doch jetzt geht es nicht um einen schnöden neuen Kamerafilter oder eine neue Option seine Ordner zu sortieren. Jetzt bringt Apple das am heißesten ersehnte Feature des Jahres mit unter anderem iOS 18.4 auch nach Europa.

Apple Intelligence endlich auch auf iPhone, iPad und Mac in Europa

Dass Apple Intelligence schon einige Sprachen außer Englisch beherrscht oder zumindest mit ihnen nutzbar ist, ist bereits länger bekannt. Mit den neuesten Software-Versionen iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 wird AI bald in weiteren Sprachen verfügbar sein. Darunter befindet sich Chinesisch (vereinfacht), Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch – sowie in lokalisiertem Englisch für Singapur und Indien. Doch das ist nicht die spannendste Mitteilung, die Apple heute online gestellt hat.

Denn diese neuen Sprachen werden „mit der Veröffentlichung von iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 in fast allen Regionen der Welt zugänglich sein“, so der amerikanische iPhone-Hersteller aus Kalifornien. Die Updates werden im April auf die Endgeräte geschickt. Du musst dich also noch etwas gedulden.

Apple Vision Pro bekommt AI

Noch eine erwartbare, aber dennoch für viele überraschende Neuigkeit hat Apple ebenfalls im neuesten Release-Bericht eingebaut. Denn Apple Intelligence wird mit der Apple Vision Pro auf eine neue Plattform in Englisch ausgeweitet. Damit können dann nicht nur iPhone-, iPad- und Mac-Besitzer auf die künstliche Intelligenz von Apple zugreifen, sondern auch solche, die die smarte Brille von Apple besitzen.

Wer direkt auf die neuen Software-Versionen Zugriff haben will, kann das tun. Denn Entwickler können bereits heute mit dem Testen dieser Versionen beginnen. Denn die Developer Beta Releases von iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4 und visionOS 2.4 sind ebenfalls bereits live und zum Ausprobieren bereit. Hier aber wie immer der Hinweis, dass es für Endverbraucher in der Regel praktikabler ist, etwas Geduld mitzubringen und die Beta-Phase mit eventuell auftretenden Problemen zu überspringen.