Apple iOS 18.3: Lichtblick für deutsche iPhone-Fans

Bisher wurde die Apple Intelligence schrittweise eingeführt. Die KI-Features, die nach und nach in iOS 18 integriert wurden, landen aber lähmend langsam auf den iPhones der Nutzer. Der Zugang zu diesen Funktionen war und ist zudem auch noch auf bestimmte Länder und Sprachen beschränkt, sodass du sie in Deutschland noch gar nicht nutzen kannst. Mit dem iOS 18.3 RC wird aber ein entscheidender Schritt, wie Apple seine KI-Funktionen bereitstellt, getan.

Apple Intelligence: Jetzt sofort einsatzbereit

Laut dem Änderungsprotokoll von iOS 18.3 RC ist die Apple Intelligence jetzt standardmäßig auf unterstützten iPhones aktiviert. Das bedeutet, auch wenn du die Apple Intelligence in iOS 18.1 noch nicht aktiviert hattest, wird diese Funktion nach dem Update automatisch eingeschaltet – das betrifft aber auch nach dem Update immer noch nicht die deutschen Smartphones von Apple. Aber der Schritt hin zu einer von Anfang an aktivierten KI auf iPhones ist ein Lichtblick am Ende des Tunnels für alle iPhone-Nutzer.

Apple hat bestätigt, dass diese Änderung ebenso für die Updates von iPadOS 18.3 und macOS 15.3 gilt, was Auswirkungen auf unterstützte iPads, Macs und MacBooks hat. Obwohl sich die Apple Intelligence noch in der Beta-Phase befindet, weisen alle diese Schritte auf ein wachsendes Vertrauen in ihre Funktionalität hin.

Falls du die Apple Intelligence nicht nutzen möchtest, wirst du in Zukunft trotz der Vorabaktivierung dennoch die Möglichkeit haben, sie abzuschalten. Dazu musst du einfach in die Einstellungen unter „Apple Intelligence & Siri“ gehen und die Funktion ausschalten.

Weitere wichtige Änderungen und Funktionen in iOS 18.3

Über die Apple Intelligence hinaus deaktiviert iOS 18.3 die KI-unterstützten Benachrichtigungszusammenfassungen, da Bedenken hinsichtlich Ungenauigkeiten und Fehlinformationen bestehen. Apple plant, diese Funktion nach Behebung der Probleme wieder einzuführen. Der Schritt ist keine Überraschung, hat ihn Apple selbst doch vor Kurzem angekündigt.

Das Update verbessert zudem die visuellen Enhancements auf dem iPhone 16, insbesondere bei den Kameraeinstellungen. Zu den Verbesserungen gehören die Pflanzenerkennung und die Möglichkeit, Daten direkt im Kalender zu identifizieren. Außerdem wurde die Abkürzung „AE/AF“ in „Fokus und Belichtung sperren“ umbenannt, um mehr Klarheit zu schaffen.

Smart-Home-App mit mehr Möglichkeiten

Apple erweitert weiterhin sein Smart-Home-Ökosystem mit der Unterstützung für smarte Roboterstaubsauger und -reiniger in der Home-App. Neu hinzugekommen ist auch eine Genmoji-Abkürzung im erweiterten Menü der Nachrichten-App. Wie immer umfasst das Release auch eine Vielzahl von Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.