3 Gründe: Experten raten dazu, diese essenzielle Funktion am Handy abzuschalten

Ein Handy hat im Grunde drei Hauptfunktionen: Bild, Ton und Internet. Bei WhatsApp chatten oder per Google Maps navigieren funktioniert auch ohne Ton. Um Musik über Spotify zu hören, benötigt man kein Bild. Aber ohne eine Internetverbindung geht mit dem Smartphone gar nichts. Zu Hause gibt es dafür WLAN, unterwegs ist man über das mobile Internet online. Und wenn man das ist, sollte man das WLAN ausschalten. Das empfehlen Experten und nennen mehrere Gründe dafür.

Deshalb sollte man das WLAN auf dem Handy ausschalten

Unterwegs benötigt man auf dem Handy nur selten eine WLAN-Verbindung. Das Problem: Jedes Smartphone mit aktiviertem WLAN sendet eine sogenannte „MAC-Adresse“. „Sie ist sozusagen das, was bei einem Auto das Nummernschild ist“, erklärt die Verbraucherzentrale. Das Handy zeigt mit eingeschaltetem WLAN ständig diese Adresse an und hofft auf Rückmeldung aus einem bekannten Netzwerk, mit dem es sich verbinden kann. Und dieses permanente Senden und Warten wirkt sich auf die Akkulaufzeit aus. Was das WLAN also ausschaltet, dessen Akku hält länger durch. Das ist aber nicht der einzige Grund.

Ein weiterer Grund, um die WLAN-Verbindung zu kappen, wenn man sie nicht benötigt: Kriminelle können dem Handy ein vermeintlich bekanntes Netzwerk unterjubeln. Das Smartphone verbindet sich damit, und Hacker können Daten abgreifen. „Von dieser Verbindung bekommen Sie nichts mit“, warnen die Experten von der Verbraucherzentrale. „Aber: Daten, die Sie in den Browser Ihres Handys eingeben, greift nun eine Box ab. Ihre Passwörter für Online-Shops, Online-Bankkonten oder was auch immer werden sogar gespeichert, wenn sie verschlüsselt übertragen werden.“ Es ist somit auch immer von Vorteil, sich nicht mit öffentlichen Hotspots oder Netzwerken zu verbunden und lieber die eigene mobile Datenverbindung zu nutzen.

Auch das BSI warnt

Der dritte Grund, warum man das WLAN im Handy ausschalten sollte, wenn man es nicht benötigt: Kriminelle können herausfinden, wo man wohnt. Hacker können nämlich die gespeicherten Netzwerke im Handy auslesen. Diese geben sie auf bestimmten Internetseiten ein, die wiederum die Position des WLAN-Netzes anzeigen.

Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt: „Kommen mehrere Umstände zusammen, kann ein räumlich naher Angreifer eventuell Datenübertragungen mitlesen. Deshalb kann es ratsam sein, Drahtlosschnittstellen wie Bluetooth, WLAN oder NFC in den Einstellungen Ihres Geräts zu deaktivieren, wenn Sie diese nicht benötigen.“ Auch, weil man damit den Akku schone. Die meisten Handy-Nutzer dürften all den Punkten zustimmen. Aber wer schaltet schon immer wieder das WLAN aus, sobald er das Haus verlässt und wieder ein, wenn er zu Hause ankommt? Dafür gibt es aber einen Trick.

So lässt man das Handy das WLAN automatisch ein- und ausschalten

In manchen Android-Smartphones kann man einstellen, dass sich das WLAN ausschaltet, sobald man das eigene Netzwerk verlässt. In den Einstellungen des Netzwerks muss man dazu „WLAN automatisch aktivieren“ einschalten. Oder man benutzt eine App wie WiFi Automatic. Hier kann man in den Einstellungen festlegen, dass sich das WLAN im Handy automatisch abschaltet, wenn man das Netzwerk verlässt. Oder aber man hinterlegt auf dem Homescreen ein Widget, über das man ganz einfach selbst das WLAN ein- und ausschalten kann.

Wer ein iPhone hat, kann das über die sogenannten Kurzbefehle lösen. Dazu tippt man in der App „Kurzbefehle“ unten in der Mitte des Bildschirms auf „Automation“ und erstellt eine „Neue Automation“. Anschließend wählt man „Verlassen“ aus der Liste aus und gibt im nächsten Schritt den Ort ein. Am besten „Aktueller Ort“ auswählen und auf der Karte den Radius um das WLAN definieren. Nun hat man noch die Wahl, ob das WLAN nach Bestätigung oder sofort ausgeschaltet werden soll. Auf „Weiter“ bekommt man eine „Neue leere Automation“. Jetzt tippt man diese an und wählt „Steuerung“ aus, anschließend „WLAN konfigurieren“. Verlässt man jetzt den Ort, schaltet das Handy das WLAN aus. Den gleichen Weg in den Kurzbefehlen kann man gehen und „Verlassen“ statt „Ankunft“ auswählen. Dann schaltet das iPhone das WLAN ein, sobald man sich im Umkreis des Netzwerks befindet.