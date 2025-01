Falsche News vom iPhone: So will Apple gegen die eigenen Fakes vorgehen

Die KI-Funktionen von Apple Intelligence stehen in der Kritik. Konkret geht es um ein Feature, das ab iOS 18.1 verfügbar ist und es ermöglicht, eingehende Push-Mitteilungen zusammenzufassen. Diese Option steht auf deutschen iPhones derzeit noch nicht zur Verfügung. Bereits im Dezember hatte sich die BBC bei Apple beschwert, dass diese Funktion eine Mitteilung der Rundfunkanstalt verfälscht hatte. Eine Reaktion des iPhone-Herstellers gab es damals nicht. Die KI hat seitdem auch Mitteilungen der New York Times verfälscht. Vor einigen Tagen folgte dann ein erneuter Fall. Diesmal nahm Apple Stellung und kündigte eine Verbesserung an, die „in einigen Wochen“ verfügbar sein soll.

iPhone erzeugt falsche Titel: Was bisher geschah

Das Ziel der durch Apple Intelligence erzeugten Zusammenfassungen ist es, dir beim Blick auf deine Push-Mitteilungen einen schnellen Überblick zu geben. Die KI schaut sich dafür alle Mitteilungen einer App an und fasst sie in wenigen Zeilen zusammen. Ein Fehler bei dieser Zusammenfassung kann bei persönlichen Chats vielleicht noch zu verschmerzen sein. Anders sieht es aus, wenn die KI auf dem iPhone den Inhalt einer Meldung von der BBC oder anderen Nachrichtenorganisationen komplett verfälscht.

Genau dies war im Dezember der Fall. In der Zusammenfassung der künstlichen Intelligenz sahen iPhone-Nutzer eine Meldung, laut der sich Luigi Mangione erschossen habe. Das entspricht nicht der Realität. Mangione wurde damals im Zusammenhang mit dem Mord an dem Krankenkassen-CEO Brian Thompson verhaftet. Im November war in einer AI-Zusammenfassung einer Push-Nachricht der New York Times zu lesen, dass Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angeblich verhaftet wurde. Auch das war falsch.

Eine der fehlerhaften Zusammenfassungen durch Apple Intelligence

Der jüngste Fall, der dafür sorgte, dass Apple Änderungen ankündigte, war eine weitere fehlerhafte Zusammenfassung durch die KI. In dieser war zu lesen, dass der Dartspieler Luke Littler die PDC World Darts Championship gewonnen habe. Doch diese Meldung kam bevor er überhaupt im Finale angetreten war. Bei der ursprünglichen Meldung handelte es sich um den Gewinn von Littler im Halbfinale.

Gleichzeitig fasste Apples KI fehlerhaft zusammen, dass Tennisstar Rafael Nadal schwul sei. Hier basierte die falsche Zusammenfassung auf einem Bericht über den schwulen Tennisspieler Joao Lucas Reis da Silva aus Brasilien. Das iPhone hatte also erneut eine Meldung komplett verfälscht.

Apple verspricht Besserung

Nachdem sich Apple im vergangenen Jahr noch im Schweigen hüllte, nahm der iPhone-Hersteller nun gegenüber der BBC Stellung. Hier schrieb das Unternehmen: „Ein Softwareupdate wird in den kommenden Wochen noch deutlicher machen, wann der angezeigte Text eine Zusammenfassung von Apple Intelligence ist. Wir empfehlen Benutzern, uns zu melden, wenn sie eine unerwartete Benachrichtigungszusammenfassung sehen.“

Apple bezeichnet die AI-Features, die derzeit nicht in Europa verfügbar sind, als Beta-Versionen. Gleichzeitig macht das Unternehmen aber beispielsweise in den USA große Werbung für diese Features. Es ist also nicht überraschend, dass viele Anwender diese Funktionen aktivieren. Schon heute markiert Apple die Meldungen mit einem kleinen Pfeil. Dieser soll darauf hinweisen, dass es sich um eine AI-Zusammenfassung handelt. Den meisten Anwendern dürfte dies aber entweder gar nicht auffallen oder sie wissen nicht, was dieses Symbol bedeutet.

Genauere Details, wie die Veränderungen in der kommenden Software aussehen sollen, sind bislang nicht bekannt. Es könnte also sein, dass ein Hinweis – wenn er offensichtlich genug ist – möglicherweise ausreicht. Es sollte eindeutig und ohne Missverständnis erkennbar sein, wenn eine Push-Mitteilung auf dem iPhone von Apples KI erzeugt wurde oder wenn sie direkt von der BBC kommt.

Anwender haben schon heute die Option, die Zusammenfassungen von Push-Mitteilungen für jede einzelne App zu deaktivieren. Du kannst also selbst entscheiden, in welchen Fällen du eine kurze Übersicht auf deinem iPhone wünschst. Apple gibt Entwicklern keine Möglichkeit, ihre Apps von derartigen KI-Zusammenfassungen auszuschließen.

Die Features rund um Apple Intelligence sollen für deutsche iPhone-Nutzer erst ab April 2025 verfügbar sein. Mit iOS 18.4 wird unter anderem auch ein intelligenteres Siri erwartet.