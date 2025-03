Revolution am Handgelenk: Die Apple Watch bekommt eine Kamera

Die Apple Watch hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt – größeres Display, schlankeres Design, neue Sensoren. Doch eines ist gleich geblieben: ihr grundlegendes Aussehen. Apple hat sich darauf konzentriert, die Software immer smarter zu machen, statt das Design radikal zu verändern. Doch das könnte sich bald ändern. Denn laut aktuellen Berichten arbeitet Apple an einer der größten Hardware-Änderungen überhaupt: einer eingebauten Kamera.

KI am Handgelenk – mehr als nur eine Spielerei

Laut dem gut vernetzten Bloomberg-Reporter Mark Gurman könnte diese Neuerung ab 2027 auf den Markt kommen. Falls Apple seinen bisherigen Veröffentlichungsrhythmus beibehält, würde das nach zwei weiteren Generationen der Fall sein. Dabei soll sich die Platzierung der Kamera je nach Modell unterscheiden. Während die Standard-Apple-Watch möglicherweise eine Kamera im Display integriert, könnte die robuste Watch Ultra ihre Linse an der Seite, direkt neben der Digital Crown, erhalten. Aber warum überhaupt eine Kamera am Handgelenk?

Der Clou dabei ist nicht etwa FaceTime, sondern künstliche Intelligenz. Apple arbeitet daran, seine Geräte mit der sogenannten „Apple Intelligence“ auszustatten – einer KI, die dich im Alltag unterstützt. Ähnlich wie Googles Lens oder die Visual-Intelligence-Funktion aktueller iPhones könnte die Kamera der Apple Watch dazu dienen, Objekte und Umgebungen zu erkennen. Hältst du deine Uhr beispielsweise auf eine Speisekarte in einer fremden Sprache, könnte die Uhr diese in Echtzeit übersetzen. Oder du scannst ein Gerät und bekommst sofort Anleitungen oder Informationen dazu.

Doch das ist nur der Anfang. Die Kamera könnte auch deine Gesundheit noch besser im Blick behalten. Stell dir vor, deine Watch erkennt anhand deines Gesichtsausdrucks Anzeichen von Stress oder Müdigkeit und gibt dir entsprechende Hinweise. Oder sie verbessert das automatische Tracking deines Trainings, indem sie die Umgebung analysiert. Denkbar wäre sogar eine Art Mini-Face-ID am Handgelenk – ein neues Level der biometrischen Sicherheit.

AirPods mit Kamera – das nächste große Ding?

Und nicht nur die Apple Watch könnte smarter werden. Apple soll laut Gurman auch an AirPods mit Kameras arbeiten. Ziel ist es, neue Funktionen im Bereich Gesundheit und Wellness zu ermöglichen. Was genau das bedeutet? Noch unklar. Doch es zeigt: Apple will Wearables nicht nur weiterentwickeln, sondern sie in eine neue Ära führen – eine, in der deine Geräte dich nicht nur verstehen, sondern aktiv unterstützen.

Ob sich eine Kamera an deiner Apple Watch tatsächlich als sinnvoll erweist oder ob Apple sich lieber auf bessere Akkulaufzeiten konzentrieren sollte? Das bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Die nächste Generation von Smartwatches könnte weit mehr sein als nur ein Fitness-Tracker oder ein zweites Display fürs iPhone.