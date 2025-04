E-Auto? Dieser neue 2-in-1-Motor könnte alles verändern

Wer auf einem begrenzten Raum möglichst viel Sonnenlicht zu Strom umwandeln will, sollte bifaziale Solarmodule für das eigene Balkonkraftwerk in Erwägung ziehen. Die besonderen PV-Module sind nicht nur in der Lage direktes Sonnenlicht für sich zu nutzen, sondern können auch Streulicht umwandeln.