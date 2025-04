E-Autos: Eine Limousine schlägt alles!

Der Markt für E-Autos ist im März in Deutschland wieder etwas in Schwung gekommen. Von knapp 665.000 Pkw-Neuzulassungen entfielen 42.521 auch vollelektrische Fahrzeuge. Das entsprach einem Anteil von 16,8 Prozent. Auch für den zuletzt angeschlagenen Tesla-Konzern lief es zum Ende des ersten Quartals in hiesigen Landesbreiten wieder etwas besser. Aber von alten Erfolgen ist das von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Unternehmen noch weit entfernt.

Volkswagen ID.7 ist beliebtestes E-Auto in Deutschland

So entfielen im März 1.428 Neuzulassungen auf das Tesla Model Y. Zu Hochzeiten, etwa im Juni 2023, wurden in Deutschland aber auch schon mal mehr als 6.000 Autos dieses Modells neu zugelassen. Das zeigt, wie schwer Tesla momentan unter anderem hier in Deutschland zu kämpfen hat. Spitzenreiter im vergangenen Monat war zum dritten Mal in Folge der Volkswagen ID.7. Die sparsame Limousine, die auch als Kombi zu haben ist, erhielt 3.225 Neuzulassungen und damit so viele wie kein anderes E-Auto. Auf den weiteren vier Plätzen landen ebenfalls Elektroautos aus dem Volkswagen-Konzern, erst dann folgt das Tesla Model Y.

E-Autos mit den häufigsten Neuzulassungen in Deutschland (März 2025)

Mit dem Skoda Elroq und dem Audi A6 e-tron haben übrigens gleich zwei neue E-Autos zum ersten Mal den Sprung in die Liste der beliebtesten vollelektrischen Pkw in Deutschland geschafft. Acht der zehn hierzulande beliebtesten Stromer stammten von Marken aus dem Volkswagen-Konzern.

Keine Verschiebungen hat es unterdessen auf Jahresbasis in den Top 10 der in Deutschland beliebtesten E-Autos gegeben. Auch hier grüßt laut den neuen KBA-Zahlen der ID.7 von VW von der Tabellenspitze, vor dem ID.4 und ID.5 (unterscheiden sich nur äußerlich voneinander) und dem Skoda Enyaq.

E-Autos mit den häufigsten Neuzulassungen in Deutschland (Januar bis März 2025)

Volkswagen ID.7 (9.336 Neuzulassungen) Volkswagen ID.4/5 (7.778) Skoda Enyaq (7.393) Volkswagen ID.3 (6.174) Cupra Born (5.241) Audi Q4 e-tron (3.906) Tesla Model Y (3.442) BMW i4 (2.859) Cupra Tavascan (2.822) BMW iX1 (2.797)

VW ist unangefochtener E-Auto-Marktführer in Deutschland

Marktführer unter den Herstellern von E-Autos bleibt in Deutschland Volkswagen. Im bisherigen Jahresverlauf konnte die Marke VW 22,5 Prozent der E-Auto-Neuzulassungen in Deutschland auf sich vereinen. Erst mit weitem Abstand folgen BMW (9,1 Prozent), Skoda (8,2 Prozent), Audi (7,6 Prozent) und Seat / Cupra (7,1 Prozent). Komplettiert wird die Top 10 der beliebtesten E-Auto-Marken in Deutschland von Mercedes-Benz (6,3 Prozent), Hyundai (4,7 Prozent), Tesla (4,4 Prozent), Opel (2,9 Prozent) und Kia (2,8 Prozent).