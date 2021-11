Volkswagen ID.5 ist endlich da: SUV-Coupé mit schnittigem Heckspoiler

Auf den ID.3 und den ID.4 folgt der ID.5. Volkswagen hat ein neues Elektroauto angekündigt, das in Segment der Coupé-SUVs für Aufsehen sorgen soll. Neben einer klassischen Variante bietet VW den ID.5, der in weiten Teilen auf dem schon bekannten ID.4 basiert, zusätzlich in einer besonders leistungsstarken GTX-Version mit Dual-Motor an. Auch vom Kompakt-SUV Volkswagen ID.4 ist eine GTX-Ausführung erhältlich. Anders als der ID.4 ist der ID.5 aber mit einem flach abfallenden Dach versehen, ist mit 1,61 Metern minimal flacher unterwegs und verfügt am Heck über einen sportlichen Spoiler.

Volkswagen ID.5 – Drei Motorisierungen zum Start

Zunächst wird es den neuen ID.5 von Volkswagen mit drei Motorisierungen geben. Während beim 4,60 Meter langen Basismodell ein Elektromotor am Heck den Antrieb übernimmt, ist die 4,58 Meter lange GTX-Version mit jeweils einem E-Motor an der Vorder- und Hinterachse ausgestattet. Dadurch ist ein Allrad-Antrieb möglich. Zudem ist die GTX-Ausführung serienmäßig mit LED-Matrix-Scheinwerfern ausgestattet und bietet eine Leistung von 220 kW (299 PS). Das Standardmodell in der Ausführung „Pro Performance“ kommt nur auf 150 kW (204 PS), beim zum Vermarktungsstart günstigsten „Pro“-Modell sind es 128 kW (174 PS).

Beschleunigen lässt sich der ID.5 von 0 auf 100 km/h im optimalen Fall in 6,3 Sekunden. So flott ist aber nur das Allrad-Modell. Der klassische ID.5 schafft den gleichen Sprint in 8,4 (Pro Performance) respektive 10,5 Sekunden (Pro). Außerdem sind Unterschiede bei der Höchstgeschwindigkeit auszumachen. Während es die GTX-Variante auf bis zu 180 km/h schafft, sind es bei den beiden Modellen mit Hinterradantrieb nur 160 km/h.

Das Heck des Volkswagen ID.5 zeigt sich bullig und sportlich zugleich.

Volkswagen verspricht beim ID.5 trotz seiner coupéartigen Formgebung nur zwölf Millimeter weniger Kopffreiheit als im ID.4. Vor allem in der zweiten Sitzreihe wird es für Sitzriesen aber eng. Der Radstand von fast 2,80 Metern erlaubt aber eine komfortable Beinfreiheit, wie bei einem SUV aus höheren Fahrzeugklassen. Das Kofferraumvolumen beträgt 549 Liter und lässt sich durch Umklappen der Rücksitze auf 1.561 Liter vergrößern. Hinter dem Lenkrad ist ein 5,3 Zoll großes Display zu finden, das alle für den Fahrer wichtigen Informationen anzeigt. In der Mitte des Armaturenbretts ist ein 12-Zoll-Display angebracht. Gegen Aufpreis ist ein Head-up-Display mit Augmented-Reality-Inhalten verfügbar.

Ladeleistung und -zeiten

Die Aufladung der grundsätzlich 77 kWh großen Batterie ist an Wechselstrom-Ladesäulen (AC) serienmäßig mit 11 kW möglich. Wer an eine Schnellladesäule (DC) fährt, kann den ID.5 mit bis zu 135 kW aufladen. Unter optimalen Bedingungen ist damit eine Wiederaufladung auf 80 Prozent der maximal möglichen Batteriekapazität in 29 Minuten möglich, verspricht der Hersteller. Die Reichweite liegt beim Volkswagen ID.5 GTX Pro Performance bei bis zu 490 Kilometern, beim ID.5 Pro Performance und ID.5 Pro bei maximal 520 Kilometern.

Mehr als das Nötigste hält der Innenraum des VW ID.5 nicht bereit.

Was kostet der Volkswagen ID.5?

Voraussichtlich im Frühjahr 2022 sollen die ersten Auslieferungen des Volkswagen ID.5 erfolgen. Vorbestellungen werden aber schon gegen Ende des laufenden Jahres möglich sein. Und dann will der Hersteller auch die Preise für seinen neuen Coupé-SUV mit E-Antrieb verraten. Die GTX-Variante dürfte bei knapp 55.000 Euro beginnen, das Pro-Performance-Modell etwa 10.000 Euro günstiger sein. Gebaut wird der ID.5 übrigens nicht im Hauptwerk in Wolfsburg. Stattdessen läuft er im VW-Werk Zwickau vom Band.