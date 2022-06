BMW iX1 ist offiziell: Neuer Kompakt-SUV mit Premium-Charakter

Voraussichtlich ab November 2022 bietet BMW mit dem iX xDrive30 einen weiteres Elektroauto an. Der Kompakt-SUV ist mit der eDrive-Technologie der fünften Generation ausgestattet und verfügt über je einen Elektromotor an der Vorder- und der Hinterachse. Der Allradantrieb beschleunigt den Wagen nach Herstellerangaben in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. In der Spitze sind bis zu 180 km/h möglich.

Erster BMW iX1 kommt mit bis zu 313 PS

Hinsichtlich der Leistung stehen für den BMW iX1 xDrive30 bis zu 230 kW im zugehörigen Datenblatt. Umgerechnet entspricht das inklusive eines temporären Boosts stattlichen 313 PS bei einem Systemdrehmoment von 494 Nm. Die Reichweite nach WLTP-Norm soll bei bis zu 438 Kilometern liegen. In der Praxis dürften es auf der Langstrecke aber eher 350 bis 400 Kilometer sein, während im Stadtverkehr mit regelmäßiger Rekuperation auch 500 Kilometer drin sein sollten.

Die im Fahrzeug-Unterboden verbauten Hochvoltbatterien für das Premium-Kompaktmodell werden am BMW-Standort in Regensburg produziert, wo auch der Zusammenbau des Autos selbst erfolgen soll. Der nutzbare Energiegehalt der Batterie wird mit 64,7 kWh angegeben. An AC-Ladesäulen ist eine Wiederaufladung serienmäßig mit bis zu 11 kW möglich – optional über dreiphasiges Wechselstrom-Laden auch mit bis zu 22 kW. An Schnellladesäulen (DC / HPC) fließt neue Energie mit bis zu 130 kW, verspricht BMW.

Kompakt-SUV mit typischen BMW-Zügen: der BMW iX1.

Auch das Ziehen von Anhängern ist möglich

Das Kofferraumvolumen des neuen BMW iX1 gibt der Hersteller mit 490 Litern an. Klappt man die Rückbank um, besteht Platz für bis zu 1.495 Liter. Das ist etwas weniger als bei den Modellen mit Verbrenner, weil zusätzlicher Platz für die Batterie benötigt wird. Vorgesehen ist auch, dass das E-Auto Anhänger ziehen kann. Aktuelle Planungen gehen von bis zu 1.200 Kilogramm Zuglast aus. Zum Vergleich: Die neuen Modelle des BMW X1 mit Ottomotor schaffen bis zu 2.000 Kilogramm.

Im Innenraum des BMW iX1 kommt eine Klimaautomatik mit Wärmepumpen-Technologie zum Einsatz. Das rein elektrische Fahrzeug ist außerdem serienmäßig mit einer Standklimatisierung zum Aufheizen oder Abkühlen des Innenraums vor Fahrtantritt ausgestattet. Ansonsten wirkt der Innenraum sehr schlicht und kommt fast ohne Dreh- und Druckknöpfe aus. Ein Display hinter dem Lenkrad fast unterbrechungsfrei in einen zweiten Bildschirm über, der zur Steuerung von Radio, Klimatisierung und Navigationssystem verwendet werden kann.

Modern und aufgeräumt geht es im Innenraum des BMW iX1 zu.

Was kostet der BMW iX1?

Auch einen Preis für den iX1 hat BMW bereits verraten, obwohl bis zum Marktstart noch ein paar Monate vergehen müssen. Das Basismodell soll demnach 55.000 Euro kosten. Für das xLine-Modell mit einer sportlich markanteren Optik wird ein Aufpreis in Höhe von 2.700 Euro fällig, für das M Sportpaket sind sogar 3.850 Euro extra zu zahlen. Zum Vergleich: Der klassische BMW X1 mit Ottomotor startet bereits bei 41.400 Euro.