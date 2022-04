E-Mobilität: BMW attackiert Mercedes mit neuem Top-Modell

Seit August vergangenen Jahres bietet Mercedes-Benz ein neues Flaggschiff unter seinen Elektroautos an: den Mercedes EQS. Jetzt schwingt sich BMW auf, um Luxus-Segment für Konkurrenz zu sorgen. Denn der Hersteller aus München bringt den 7er BMW künftig auch als vollständig elektrifiziertes Modell namens BMW i7 in den Handel. Später sollen auch Plug-in-Hybride und sportliche M-Modelle folgen.

BMW i7 fährt bis zu 240 km/h

Weltweit wird der neue 7er anders als sein Vorgänger in nur einer Version mit langem Radstand (3,20 Meter) erhältlich sein – knapp 5,40 Meter lang und 1,95 Meter breit. Die Systemleistung des neuen BMW i7 gibt BMW mit 400 kW (544 PS) an, das Systemdrehmoment liegt bei 745 Nm. Dabei bietet der Elektromotor an der Vorderachse eine Leistung von bis zu 190 kW (258 PS), der zweite Motor an der Hinterachse bis zu 230 kW (313 PS). Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 240 km/h limitiert. Eine Beschleunigung soll von 0 auf 100 km/h in 4,7 Sekunden gelingen.

Der Netto-Energiegehalt des im Unterboden des BMW i7 verbauten Lithium-Ionen-Akkus wird 101,7 kWh betragen. Für eine Wiederaufladung von 10 auf 100 Prozent an AC-Ladestationen oder Wallboxen sollen mit bis zu 11 kW Ladeleistung etwa 9,5 Stunden vergehen. Wer eine Schnellladestation ansteuert, soll in der Spitze unter optimalen Bedingungen mit bis zu 195 kW laden können. Dann vergehen nach Herstellerangaben für eine Ladung von 10 auf 80 Prozent 34 Minuten. Der kombinierte Stromverbrauch nach WLTP-Norm soll zwischen 18,4 und 19,6 kWh pro 100 Kilometern liegen. Das entspricht einer Reichweite von 590 bis 625 Kilometern.

An (zum Teil aufpreispflichtigen) Extras bietet der BMW i7 unter anderem automatisch öffnende Türen, ein 31,3 Zoll großes Panoramadisplay mit 8K-Auflösung für die zweite Sitzreihe oder in der Mittelkonsole und in den Türverkleidungen integrierte Heizungen. Das BMW Operating System 8 gestattet zudem auf Wunsch das automatisierte Parken und Rangieren. Über das Infotainment-System soll es zudem auch möglich sein, YouTube-Videos abzuspielen.

Die Front des neuen BMW i7 ist durch sehr schmale Scheinwerfer gekennzeichnet.

Plug-in-Hybride folgen im Frühjahr 2023, M-Modelle ebenfalls

Voraussichtlich im Frühjahr 2023 soll der neue 7er von BMW auch als Plug-in-Hybrid-Modell in den Handel kommen. Im BMW 750e xDrive gesellt sich zu einem 230 kW (310 PS) starken Verbrennungsmotor ein Elektromotor mit 145 kW (200 PS), der eine elektrische Reichweite von bis zu 89 Kilometern verspricht. Die Systemleistung dieses Autos liegt bei 360 kW (490 PS).

Nur bis zu 84 Kilometer elektrische Reichweite sind im leistungsfähigeren BMW 760e xDrive eingeplant. Hier bietet der Verbrennungsmotor 280 kW (380 PS), während beim Elektromotor ebenfalls 145 kW (200 PS) nutzbar sind. Das sorgt in Kombination für 420 kW (571 PS). Per E-Antrieb sollen beide Autos bis zu 140 km/h fahren können, mit Otto-Motor bis zu 250 km/h – bei einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,9 Sekunden (750e) respektive 4,3 Sekunden (760e).

Ebenfalls im Laufe des Jahres 2023 möchte BMW elektrifizierte Modelle des BMW 7er in besonders sportlicher M-Ausführung anbieten. Auf Basis des aktuellen Entwicklungsstands soll der BMW i7 M70 xDrive 485 kW (660 PS) Systemleistung bieten. Das zugehörige Plug-in-Hybrid-Modell BMW M760e xDrive soll auf eine Systemleistung von 420 kW (571 PS) kommen.

Eine Luxus-Limousine, wie sie im Buche steht: der BMW i7 xDrive60.

Was kostet der BMW i7 xDrive60?

Eine Markteinführung des elektrischen BMW i7 in Europa ist für Ende 2022 geplant. Der Bau erfolgt im BMW-Werk in Dingolfing. Ein Schnäppchen wird das Luxus-Elektroauto aber selbstverständlich nicht. Los geht es bei rund 138.000 Euro. Die 7er Limousine M Automobil soll mit Plug-in-Hybrid-Antrieb bei knapp 140.000 Euro starten, komplett elektrifiziert wird die sportliche M-Ausführung deutlich teurer.

Jetzt weiterlesen Auto wird zum Chamäleon: Was dieser BMW macht, ist sensationell