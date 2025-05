Konkurrenz für Dacia? Chinesischer Hersteller plant Angriff

Chinesische Autohersteller haben allem Anschein nach Schwierigkeiten, auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen. Der weltweit größte Hersteller von Elektroautos, BYD, findet bei Interessenten an dem Fahrzeugsegment in Europa nur wenig Gehör – obwohl die Verkäufe insgesamt zuletzt deutlich zulegten.

Nun versucht ein weiterer Hersteller aus der Volksrepublik den Sprung nach Europa. Und das nicht nur mit Importen. Im spanischen Barcelona wurde bereits eine Produktionsstätte von Nissan übernommen, in der ab Ende des Jahres die Endmontage von in China vorgefertigten Plug-in-Hybriden anlaufen soll.

Weitere Hersteller aus China will in Deutschland produzieren

Chery scheint jedoch weit größer zu planen, wie electrive berichtet. Offenbar soll auch in Deutschland eine lokale Produktion aufgebaut werden. Dazu will der Hersteller allem Anschein nach ein VW-Werk übernehmen. Die Verhandlungen hierüber sollen bereits weit gediehen sein, nähere Informationen sind jedoch nicht nach außen gedrungen.

Der mit Schwierigkeiten kämpfende Volkswagen-Konzern hatte im letzten Jahr bekannt gegeben, sich mittelfristig von zwei Werken trennen zu wollen. Zum einen steht die Gläserne Fabrik in Dresden zur Disposition, zum anderen möchte sich der Konzern von seiner Fertigung in Osnabrück trennen. Erstere ist jedoch vergleichsweise klein, an letzterer soll auch der Waffenhersteller Rheinmetall interessiert sein.

Chery setzt auf neue Marke und Verbrenner

Chery ist nicht der einzige Autohersteller aus China, der auf der Suche nach europäischen Fertigungsstätten ist, um die in der EU geltenden Einfuhrzölle zu umgehen. Allerdings unterscheidet sich darüber hinaus die Strategie von Chery deutlich von der seiner chinesischen Konkurrenten.

Das beginnt damit, dass für den Expansionskurs eine neue Marke kreiert wird. Unter dieser wird der chinesische Hersteller zunächst eine Reihe seiner Tiggo-Modelle nach Europa bringen, wobei der Lepas L8, ein Mittelklasse-SUV, auf dem Chery Tiggo 8 (Pro) basiert.

Und bei diesem zeigt sich bereits eine zweite Besonderheit, die den Hersteller von seinen chinesischen Konkurrenten unterscheidet. Die Fahrzeuge werden nicht mit einem Elektroantrieb ausgestattet, sondern zunächst mit klassischen Benzinmotoren angeboten. Beim Lepas L8 stehen etwa ein 1,6-Liter-Motor mit 197 PS und ein 2,0-Liter-Aggregat mit 254 PS zur Wahl. Das Fahrzeug kann aber auch mit Hybrid- und Elektroantrieben bestückt werden.

Lepas L4 soll Dacia Duster Konkurrenz machen

Der L8 soll jedoch nur ein erster Schritt sein, um die europäischen Kunden von sich zu überzeugen. Vielmehr scheint Chery mit seiner neuen Marke einem europäischen Erfolgsmodell Konkurrenz machen zu wollen. Mit dem nun angekündigten Lepas L4 zielt der Hersteller auf die Kunden des Dacia Duster ab.

Das in China als Chery Tiggo 4 Pro angebotene SUV wird mit einem 145 PS starken Benzinmotor bestückt, der über einen 1,5 Liter großen Hubraum verfügt. So sollen Käufer des erfolgreichen Dacia-SUVs Duster gewonnen werden. Unklar ist, ob es auch die für Australien geplante Variante mit einem Hybridantrieb nach Europa schafft.

Dabei soll nicht zuletzt eine gute Ausstattung überzeugen. So werden von Haus aus bereits ein LED-Tagfahrlicht, ein Multifunktionslenkrad sowie eine Rückfahrkamera verbaut. Zunächst soll der Lepas L4 in Großbritannien verkauft werden. Preise wurden nicht genannt.