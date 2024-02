Preiswert und wie gemacht für den Stadtverkehr. So präsentiert sich der Dacia Spring als eines der günstigsten E-Autos Europas seit je her. Im kommenden Sommer wird es das Erfolgsmodell, das in Deutschland schon mehr als 30.000 Mal zugelassen wurde, in einer überarbeiteten Ausführung geben. Der Dacia Spring (2024) soll mit einem neuen Außen- und Innendesign punkten und zudem nicht nur komfortabler, sondern auch digitaler in Erscheinung treten als sein Vorgänger. Zwei Motorisierungen mit drei Ausstattungslinien stehen bei dem Elektroauto zur Wahl.

Dacia Spring (2024): Kürzer, aber mehr Basis-Ladevolumen

Zwar ist der Radstand des Dacia Spring (2024) im Vergleich zum Vorgänger gleich geblieben (2,42 Meter), das Auto insgesamt in der Länge aber um etwa drei Zentimeter geschrumpft. Das Kofferraumvolumen ist dafür von 290 auf 308 Liter gewachsen. Klappt man die Rücksitze um, sind wiederum bis zu 1.004 Liter möglich. Damit ist hier weniger als im alten Dacia-Modell, das noch bis zu 1.100 Liter aufnehmen konnte, drin. Neu ist ein sogenannter Frunk, also ein kleines Gepäckfach, unter der Motorhaube.

Gleich geblieben ist der 26,8 kWh kleine Akku des E-Autos. Er lässt sich standardmäßig per Wechselstrom mit bis zu 7 kW aufladen. Optional steht auch ein CCS-Anschluss zur Verfügung, um eine Aufladung mit bis zu 30 kW an öffentlichen Ladesäulen vornehmen zu können. Dacia stellt eine Wiederaufladung von 20 auf 80 Prozent in etwa 45 Minuten in Aussicht. Die Reichweite soll bei etwa 220 Kilometern liegen. Neu: Der Dacia Spring (2024) wird über einen sogenannten B-Modus verfügen, der regeneratives Bremsen (Rekuperation) erlaubt.

Dacia Spring (2024) lädt an einer Ladesäule.

Im Innenraum setzt Dacia künftig grundsätzlich auf ein 7 Zoll großes Display hinter dem Lenkrad und in höheren Ausstattungsvarianten auf einen 10-Zoll-Multimedia-Touchscreen in der Mitte. Eine Weiterentwicklung hat das Lenkrad erfahren, das jetzt in der Höhe verstellbar ist. Bei der Motorisierung besteht die Wahl zwischen 33 kW (45 PS) und 48 kW (65 PS). Eine Dachreling gibt es beim Dacia Spring (2024) nicht mehr. Praktisch: Mithilfe eines speziellen Adapters, der in den Ladeanschluss des Fahrzeugs unter dem Kühlergrill eingesteckt wird, können externe Geräte mit Strom versorgt werden (Vehicle-to-Load-Funktion).

Innenraum des Dacia Spring (2024).

Wie viel kostet der neue Dacia Spring?

Noch ist unklar, was der neue Dacia Spring (2024) kosten soll. Und das, obwohl Bestellungen des Stromer-Stadtautos schon im Frühjahr 2024 möglich sein sollen. Aktuell ist der Dacia Spring zu einem Listenpreis ab 22.750 Euro zu haben. Allerdings gewährt der Hersteller momentan 10.000 Euro Rabatt, um in den Lagern Platz zu schaffen. Ein derart hoher Preisnachlass wird bei der Neuauflage, die selbst in der Top-Ausstattung nicht mehr als eine Tonne wiegt, wohl nicht mehr der Fall sein.