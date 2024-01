Preiskampf bei E-Autos: Erster Hersteller bietet 10.000 Euro Rabatt

Der Preiskampf auf dem Markt für E-Autos nimmt nach dem Ende des staatlichen Umweltbonus immer verrücktere Züge an. Nachdem zunächst Volkswagen mit einer hohen Aktionsprämie für seine elektrifizierten ID.-Modelle überraschte und kurz darauf Renault mit einer massiven Preissenkung auf den Renault Megane E-Tech Electric reagierte, meldet sich jetzt Dacia zu Wort. Wer sich für einen elektrifizierten Dacia Spring entscheidet, kann sich jetzt satte 10.000 Euro Dacia-Elektrobonus sichern.

Dacia Spring: Jetzt ab 12.750 Euro erhältlich

Das Angebot gilt für alle im Handel verfügbaren Versionen des Spring bei teilnehmenden Dacia-Partnern und ist mit Zulassung bis zum 31. März 2024 zeitlich begrenzt. Zu haben ist der Stromer mit fünf Türen und vier Sitzen gegenwärtig ab einem Listenpreis von 22.750 Euro. Zieht man davon die jetzt gewährten 10.000 Euro Elektrobonus ab, sinkt der Einstiegspreis für das Elektroauto auf 12.750 Euro. Dafür gibt es das den Dacia Spring mit 33 kW (44 PS) und einer WLTP-Reichweite von 230 Kilometern.

Wer sich mehr Leistung wünscht, muss sich für den Dacia Spring Electric mit 48 kW (65 PS) entscheiden. Dann reduziert sich die WLTP-Reichweite allerdings auf 220 Kilometer und der Preis steigt inklusive Elektrobonus auf 14.550 Euro. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei dem Kleinwagen mit SUV-Optik grundsätzlich auf 125 km/h begrenzt, eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt dem teureren Model aber spürbar flotter: in 13,7 statt 19,1 Sekunden.

Die Ladeleistung ist ein Ärgernis

Wichtig auch: Einen CCS-Ladeanschluss für Aufladungen mit bis zu 30 kW an Schnellladesäulen gibt es nur beim teureren Modell. Und dort auch nur gegen 800 Euro Aufpreis. Abseits dessen musst du dich mit einer Aufladung an einer Wallbox oder an einer Normalladesäule mit maximal 4,6 kW begnügen. Mit lang andauernden Ladevorgängen musst du dich also anfreunden, wenn du dich für den Dacia Spring entscheidest.

Dacia Spring: nur 3,73 Meter lang.

Aufgrund des nur 27 kWh kleinen Akkus ist das aber fast schon wieder zu verschmerzen. Der Dacia Spring ist klar für die Nutzung innerhalb einer Stadt oder auf einer (nicht zu langen) Pendelstrecke entwickelt worden. Langstrecken sollte man hingegen vermeiden. Oder ausreichend Zeit für Ladestopps einplanen. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland 12.407 Modelle des Dacia Spring neu zugelassen. Das waren 13,6 Prozent weniger als noch im Jahr 2022. Fast zwei Drittel der Zulassungen gingen auf Privatpersonen zurück.